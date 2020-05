Auf ihrem YouTube-Kanal “Bibis Beauty Palace” geben Bianca und Julian Claßen ihren Fans nun tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Denn in dem neuesten Video der beiden haben Zuseher erstmals die Möglichkeit eine Führung durch ihr komplettes Haus zu bekommen.

Das 500 Quadratmeter große Grundstück hat sich das YouTube-Paar Ende 2018 gekauft.

Bibis Beauty Palace zeigt Fans erstmals komplette Luxusvilla

Seit knapp eineinhalb Jahren leben Bianca und Julian Claßen nun schon nicht mehr in ihrer Wohnung in Köln. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes beschlossen die beiden, sich ein eigenes Haus zu kaufen. Wie Fans der 27-Jährigen schnell bemerkten, handelte es sich bei dem Grundstück um eine wahre Luxusvilla. So veröffentlichte Bibi bereits Anfang 2019 ein Video, indem sie ihren Anhängern ihr eigenes Indoor-Pool vorstellte. Eine komplette Führung durch das XXL-Haus gab es für die Zuseher in dem Video allerdings noch nicht. Nun entschied sich das YouTube-Paar jedoch dazu, ihren Fans ihr Haus nicht mehr länger vorzuenthalten. In dem neuesten Video auf Biancas YouTube-Kanal “Bibis Beauty Palace” erhalten die Zuseher daher eine vollständige “Room-Tour” durch das 500 Quadratmeter große Grundstück. Und das strotzt nur so von Luxus.

XXL-Haus mit fünf Badezimmern und Saunabereich

Wie in dem Video zu sehen ist verfügt das 500 Quadratmeter große Haus über drei Etagen sowie einen Keller. In den Etagen befinden sich dabei insgesamt vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, zwei Küchen, eine Hausbar, ein eigener Raum zum Billardspielen, ein Saunabereich, ein Indoor-Pool sowie ein eigener Fitnessraum. Zudem hat das Paar einen Garten mit knapp 500 Quadratmeter Fläche, einen Basketballkorb vor der Garage und eine Dachterrasse. Doch wer jetzt denkt, dass dem Paar der Luxus bereits zu Kopf gestiegen ist, irrt sich. “Wir wissen das sehr zu schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit”, lässt die 27-Jährige ihre Fans während der Führung durch das Haus wissen.