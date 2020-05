Ein japanischer Fernsehsender führte ein Experiment durch, wie schnell sich das Coronavirus in einem Restaurant verbreiten kann. Das Video zeigt, wieso es so wichtig ist, sich an die Regeln in Lokalen zu halten.

Durch eine fluoreszierende Substanz wird in dem Video aufgezeigt, dass sich das Virus nach 30 Minuten fast im gesamten Restaurant verbreiten kann.

Video zeigt: So schnell breitet sich Coronavirus in Restaurants aus

Nachdem in vielen Orten weltweit, die Lokale und Restaurants wieder geöffnet sind, führte der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK, mithilfe von Experten, ein Experiment durch. Dabei soll eine fluoreszierende Substanz, in Kombination mit Schwarzlicht zeigen, wie schnell sich Keime und Viren, in dem Fall das Coronavirus, in Restaurants verbreiten können.

In dem Video sind mehrere Gäste eines Restaurants mit Buffet zu sehen. Einer der Gäste trug die Substanz auf, die das Coronavirus simulieren sollte. Er bediente sich am Buffet, saß mit anderen Leuten am Tisch und unterhielt sich. Nach 30 Minuten schaltete man dann ein Schwarzlicht ein, um aufzuzeigen, wie weit sich das Virus innerhalb der kurzen Zeit verbreitet hatte. Fast alle Gäste des Restaurants hatten die Substanz auf ihren Tellern, dem Besteck, der Kleidung und auch im Gesicht.

Das Video zeigt also, wie wichtig es gerade in Zeiten wie diesen ist, sich an die Regelungen der Restaurants zu halten. Und weshalb Buffets momentan noch nicht erlaubt sind…

Zweiter Versuch mit mehr Hygienemaßnahmen

Wie der Guardian schreibt, führte der japanische Sender auch ein zweites Experiment durch. Diesmal wurde dieselbe Situation getestet, jedoch mit mehr Hygienemaßnahmen. Häufiges Händewaschen, sowie das mehrmalige Auswechseln von Tischutensilien trugen dazu bei, dass sich die Substanz weitaus weniger verbreitete.