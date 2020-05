Von diesen fünf Serien müssen wir uns 2020 leider verabschieden. Denn heuer werden ihre letzten Staffeln gezeigt.

Danach heißt es für immer Abschied nehmen.

Supernatural

Nach insgesamt 15 Staffeln nimmt die Serie “Supernatural” 2020 nun ihr Ende. Grund für das Aus dürften vermutlich die sinkenden Einschaltquoten und schlechten Kritiken der vergangenen Jahre sein. Doch Fans dürfen sich dieses Jahr noch auf ein spannendes Finale mit den Hauptdarstellern Jensen Ackles und Jared Padalecki freuen. In den USA hatte die 15. Staffel bereits im Oktober ihre Premiere. Allerdings konnten die finalen Folgen wegen der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden. Das heißt, das Serien-Finale wird 2020 stattfinden. Einen genauen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht.

Criminal Minds

Auch die beliebte Crime-Serie “Criminal Minds” geht 2020 in die finale Staffel. Fans durften in der 15. Staffel die spannenden Fälle der Verhaltensanalyseeinheit des FBI verfolgen. Bereits seit Ende März laufen die letzten zehn Folgen der 15. Staffel auf Sat.1.

Modern Family

Die Mockumentary endet nach elf Staffeln heuer ebenfalls. Bereits seit 2009 erobert die “Modern Family” die Herzen unzähliger Fans. 2020 müssen wir uns nun aber leider von der Serie verabschieden.

How To Get Away With Murder

Die gefeierte Crime-Serie “How To Get Away With Murder” neigt sich 2020 ebenfalls dem Ende zu. Seit 2014 begeistert die Show unzählige Fans und trotz ziemlich guter Quoten wird sie nach sechs Staffeln eingestellt. Eine genaue Begründung dafür gibt es nicht. Es sei eine “brutale Entscheidung”, aber nun einfach an der Zeit, so die Serienmacher.