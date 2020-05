Time to say goodbye! Denn Netflix hat beschlossen, nun einige Eigenproduktionen abzusetzen und keine weiteren Staffeln mehr zu produzieren. Viele Fans müssen sich deshalb nun von ihrer Lieblingsserie verabschieden und sind dementsprechend in Aufruhr.

Welche Serien nun genau enden und ob eure Lieblingsserie auch betroffen ist, erfährt ihr hier.

Diese Netflix-Serien werden abgesetzt: