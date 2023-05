Eine Beziehungspause bedeutet für viele Paare der Anfang vom Ende. Doch das muss nicht immer so sein. Bevor es aber überhaupt dazu kommt, sollte man festlegen, was in dieser Pause „erlaubt“ ist und was unter gar keinen Umständen passieren darf.

Wir haben nach eurer Meinung gefragt – die unterschiedlicher nicht sein könnte!

Beziehungspause: Was „darf“ ich und was nicht?

„WE WERE ON A BREAK“ – ist wohl einer der bekanntesten Sätze aus unserer Lieblingssitcom „Friends“. Ihr wisst schon, die ewige Diskussion zwischen Rachel und Ross, wo es darum geht, ob die beiden eine Beziehungspause hatten oder nicht. Denn während Ross davon ausging und es deshalb für ihn ok war, mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen, sah Rachel die Sache ein bisschen anders.

Aber wie ist das eigentlich, wenn man eine Beziehungspause macht? Was darf man dann und was nicht? Sind Dates, Küsse oder gar Sex mit anderen Menschen erlaubt oder nicht? Wir haben euch nach euren Ansichten gefragt – und das waren einige eurer spannenden Antworten:

Sex in der Beziehungspause – Ok oder ein No-Go?

So sieht die miss-Community die Sache:

„In der Pause ist alles erlaubt. Wenn es Regeln gibt, dann ist man ja doch noch in einer Beziehung“.

„Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Zusammen die Hürden meistern oder ganz trennen“

„In einer Beziehung pausiert man nicht. Pause ist gleich Schluss, also ist alles erlaubt“.

„Wenn ich in im Job eine Pause mache, dann arbeite ich ja auch nicht. So sollte es auch in der Beziehungspause sein. Keine Beziehung bedeutet auch keine Verpflichtungen“.

„Ich finde, man sollte sich vorab absprechen und festlegen, was den anderen verletzten würde. Diese Grenzen sollte man auch nicht überschreiten, sonst kann das böse enden“.

„Wenn mein Partner mit einer anderen Person schlafen würde, dann wäre das für mich das schlimmste Gefühl. Ich könnte es einfach nie wieder vergessen, auch wenn sich unsere Beziehung wieder einrenken würde“

