Rund um die Ereignisse in „Stranger Things“ gibt es seit dem Ende der fünften Staffel die kuriosesten Vermutungen und Theorien. Jetzt äußern sich die Autoren zu den verrückten Ideen, die nie umgesetzt wurden.

Und wir müssen zugeben: Bei dieser Handlung sind wir uns ganz schön unsicher.

„Stranger Things“-Autoren enthüllen geplante Handlung aus Staffel zwei

Wo ein großer Hype ist, da sind die wildesten Fan-Theorien nicht weit. Wohl kaum eine Show bestätigt das so gut wie „Stranger Things“. Denn spätestens seit dem Ende der fünften Staffel kursieren online die wildesten Theorien, was in Zukunft mit den Teenagern aus Hawkins passieren wird. Vor allem Will, der in der ersten Staffel der Show im Upside Down gefangen war, steht oft im Mittelpunkt dieser Theorien. Denn viele sind sich unsicher, ob Will seine Zeit dort wirklich so gut verkraftet hat, oder ob in ihm vielleicht doch noch der Drang zum Bösen steckt.

Eine Frage, die die Macher von „Stranger Things“ beinahe schon in Staffel 2 beantwortet hätten. Denn auf ihrem Twitter-Account enthüllen die Autoren der Show jetzt, welches krasse Schicksal Will beinahe widerfahren wäre. In einem Tweet heißt es nämlich: „Crazy Shit, der fast passiert wäre #1: In der zweiten Staffel hätte ein besessener Will Bob getötet.“

Crazy shit that almost happened #1:

In season 2, a possessed Will was going to kill Bob. — stranger writers (@strangerwriters) October 5, 2022

Will als besessener Killer?

Say What?! Wir erinnern uns: Bob war der Lebensgefährte von Wills Mutter Joyce. Er ist derjenige, der Wills Zeichnungen letztlich entziffern kann und mit seinen nerdigen Hobbys für ein bisschen Klarheit in all der Verwirrung rund um Wills panische Episoden sorgen kann. Um Will und Hawkins zu retten, sprang der eigentliche Hasenfuß über seinen Schatten, drang in das Hawkins Lab ein und opferte sich auf, um Joyce und Co das Leben zu retten. Bob wurde letztlich vor den Augen von Joyce und Hopper von Demodogs angegriffen und brutal getötet.

Und diesen heroischen Moment hätten die Autoren beinahe gestrichen? Um aus Will ein Monster zu machen? Wir müssen zugeben, irgendwie klingt das ja schon ganz schön spannend. Und auch bekannt. Denn in Staffel drei ist es Billy, der besessen ist und Menschen tötet. Ob die Autoren dadurch wohl ihre Wünsche doch noch umsetzen konnten, ohne aus Will einen Antagonisten zu machen? Oder heben sich die Autoren diesen Plottwist vielleicht noch für die finale Staffel auf?

Das müssen wir wohl noch abwarten. Aber nachdem die Autoren ihren Fakt explizit mit #1 betitelt haben, hoffen wir, dass das nicht die letzte Enthüllung war, die wir von den „Stranger Things“-Machern lesen dürfen!

Will als Killer: Was sagt ihr dazu? Ja, das wäre richtig spannend gewesen! OMG Nein, das hätte die Show ruiniert

