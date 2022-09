Am Ende der vierten Staffel „Stranger Things“ schien eines ganz klar: Der Kampf gegen Vecna ist noch nicht vorbei. Doch jetzt gibt es erste Details, wie dieser Kampf aussehen wird.

Denn Vecna-Darsteller Jamie Campbell Bower enthüllt jetzt, wie es mit seiner Figur weitergeht.

Vecna- Schauspieler ist sicher: Der Bösewicht kehrt in Staffel fünf von „Stranger Things“ zurück

Seit der Ausstrahlung der vierten Staffel „Stranger Things“ sind sich Fans einig: Die finale fünfte Staffel wird dramatisch. Denn am Ende von Staffel vier passierte den Teenagern aus Hawkins das, was noch nie zuvor geschehen war. Es war kein eindeutiger Sieg gegen Vecna, die treibende Kraft aus dem Upside Down. Vielmehr stehen die Teenies jetzt vor mehr Unsicherheit als je zuvor.

Es sieht also ganz so aus, als würde das große Finale, an dem die „Stranger Things“-Macher gerade arbeiten, ganz schön dramatisch und schmerzhaft werden. In einem Interview mit „NME“ bestätigt das jetzt auch der Vecna-Darsteller Jamie Campbell Bower. Denn er ist sich sicher: Vecna ist auf Rache aus.

„Er ist sauer, er ist richtig wütend“, erklärt er. „Ich glaube nicht, dass er sich davongeschlichen hat, um in seinem Elend seine Wunden zu lecken. Er baut wieder auf, und er will Blut sehen. Es ist, als hättest du jetzt wirklich die Knöpfe gedrückt, dieses klassische Jason-Voorhees-Ding [der Killer mit der Eishockeymaske aus Freitag der 13.] – du hast einen großen Fehler gemacht.“

„Ich denke, Vecna und Will haben eine Verbindung, die noch erforscht werden muss“

Vecna wird also wieder zurückkommen. Und wenn man Jamie glauben darf, dann wohl stärker und fieser als jemals zuvor. Denn nachdem Max zumindest für eine Minute lang tot war, gelang Vecnas Plan auch eine Minute lang und für diese kurze Zeit dachte er wohl, er habe gewonnen.

Doch Max wird vermutlich nicht das letzte Ziel von Vecna sein. Denn die Verbindung zwischen Will und der Welt des Upside Down bleibt auch in Staffel vier ein großes Rätsel. Ein Rätsel, das wohl im Fokus der letzten Staffel stehen wird.

„Ich denke, Vecna und Will haben eine Verbindung, die noch erforscht werden muss“, erklärt Jamie. „Als Fan wäre ich daran interessiert, mehr davon zu sehen.“

Dreharbeiten für „Stranger Things“ starten 2023

Aber bis dahin muss sich Jamie bei seinen Fans vor allem für eines rechtfertigen: Den Mord an Eddie Munson aka Joseph Quinn. Denn die Rolle wurde schnell zu einem absoluten Fan-Liebling, der in dem großen Staffelfinale einen heldenhaften Tod starb. Ein Verlust, der für viele Fans nicht akzeptabel ist.

„Ich habe noch keinen einzigen Buh-Ruf [auf der Straße] bekommen“, erzählt Jamie in dem Interview. „Aber als wir nach Südamerika [für die Promo] fuhren, wollten sie, dass ich mich bei Joseph entschuldige. Ich habe gesagt: ‚Ich will mich nicht entschuldigen – es tut mir nicht leid! Er ist ein Opfer‘.“

Ob in der finalen Staffel noch mehr Opfer auf Vecnas Konto kommen werden, bleibt abzuwarten. Denn wann genau wir endlich sehen können, was mit Hawkins und seinen Bewohner*innen passiert, ist noch nicht sicher. Derzeit wird eifrig an dem Drehbuch geschrieben, 2023 sollen die Dreharbeiten beginnen.