Wichtige Arbeitsmeetings, ein Klassentreffen und oben drauf noch einige Dates. Manche Sternzeichen waren in den vergangenen Monaten ganz schön beschäftigt. Sie brauchen jetzt dringend ein bisschen Zeit alleine.

Denn zu viel Abenteuer und Aufregung kann ganz schön belastend sein.

Löwe

Die Löwen haben den Sommer in vollen Zügen genossen. Denn als richtige Sommer-Liebhaber wollten sie einfach jeden Sonnenstrahl so gut es geht ausnutzen. Konkret bedeutete das: zahlrieche Urlaube, Städtetrips und jede Menge Abenteuer mit den Liebsten. Klingt doch eigentlich perfekt, oder?

Eigentlich schon; doch besonders in diesem Sommer haben die Löwen bemerkt, dass auch ihre Social Batteries nicht endlos sind. Auch sie brauchen manchmal einfach Zeit alleine und jede Menge Me-Time, um wieder runterzukommen. Und genau diese Zeit sollten sie sich jetzt gönnen. Denn nur so können sie einmal richtig entspannen und auch reflektieren, was sie diesen Sommer alles erlebt haben.

Waage

Während manch einer im Freizeitstress unterging, war der Sommer für die Waagen geprägt von jeder Menge Aufgaben. Sei es im Berufsalltag oder im Privatleben: Auf die Waagen kamen in den vergangenen Wochen und Monaten jede Menge neue Verantwortungen zu. Zugegeben, es sind schöne Verantwortungen und die Waagen genießen die neuen Aufgaben. Doch sie brauchen auch Zeit, um sich bei all den To Dos um sich selbst kümmern zu können.

Denn Me-Time und Selfcare fällt den Harmonie-süchtigen Waagen ohnehin schon schwer genug; unzählige neue Aufgaben und Erwartungen erschweren das derzeit noch.

Fische

Den Fischen reicht es gerade. Sie fühlen sich zurzeit einfach nur ausgelaugt, ausgenutzt und vollkommen fertig. Das liegt zum einen daran, dass sie im Sommer einfach viel zu viele Aufgaben übernommen haben. Zum anderen kommt dieses Gefühl aber auch von einer tiefliegenden Unzufriedenheit, die die Fische derzeit verspüren.

Und eben diese Unzufriedenheit müssen die Fische jetzt endlich direkt anpacken und sich mit dem Gefühl auseinandersetzen. Denn bisher haben sie es erfolgreich unterdrückt und ignoriert, doch jetzt brodelt es in ihnen und wenn sie sich nicht endlich Zeit dafür nehmen und aktiv über ihr Leben reflektieren, verstärkt sich diese Gefühl nur immer weiter. Also liebe Fische: Lehnt euch zurück und denkt ganz bewusst darüber nach, was ihr verändern wollt!