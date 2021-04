Es gibt Menschen, die in Beziehungen einfach nicht loslassen können. Ihnen fällt es extrem schwer, dem Partner seine Freiheiten zu geben und sie mutieren deshalb schnell mal zu echten Kontrollfreaks.

Das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen. Diesen drei Tierkreiszeichen fällt es besonders schwer dem Partner zu vertrauen:

Stier

Der Stier zählt definitiv zu den Kontrollfreaks unter den Sternzeichen. Er ist vor allem für seine Sturheit bekannt und lässt sich von nichts und niemandem etwas sagen. Ihn von seiner Meinung abzubringen, ist so gut wie unmöglich. Und auch bei seinem Partner macht er da keine Ausnahme. Die Beziehung mit einem Stier ist meist geprägt von großen Diskussionen und Streitereien. Denn er ist gleichzeitig auch ziemlich eifersüchtig und verfolgt die Handlungen seines Partners auf Schritt und Tritt. Dem anderen seine Freiheiten zu lassen fällt ihm extrem schwer. Auf Dauer kann das zur Belastung für die Partnerschaft werden.

Skorpion

Auch der Skorpion hat in der Beziehung gerne die Zügel in der Hand und will am liebsten jede Sekunde wissen, was der andere gerade macht. Er hat große Vertrauensprobleme, weshalb es ihm extrem schwerfällt, sich fallen zu lassen. Er geht sogar so weit, dass er seinem Partner hinterherspioniert und sein Handy durchsucht. An seinem Misstrauen sollte der Skorpion dringend arbeiten, denn damit schadet er auf Dauer nicht nur seiner Beziehung, sondern vor allem auch sich selbst.

Löwe

Löwen mutieren in Beziehungen ebenfalls zu richtigen Kontrollfreaks. Denn dieses Sternzeichen steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt und braucht viel Aufmerksamkeit. Der Löwe liebt das Drama und ist außerdem ziemlich besitzergreifend. Wenn er in der Beziehung das Gefühl hat, nicht an erster Stelle zu stehen, wird er unruhig und auch richtig ungemütlich. Auch im Bett zeigt der Löwe, dass er gerne die Kontrolle hat. Das Sexleben mit diesem Sternzeichen kann schon ziemlich aufregend sein.