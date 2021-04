In der 10. Folge der derzeitigen GNTM-Staffel erwartet die Models ein ganz besonderer Gast: Otto Waalkes wird gemeinsam mit den Nachwuchsmodels bei einem Videodreh spielen.

Auch beim Entscheidungswalk wartet eine besondere Gastjurorin. Designerin Esther Perbandt wird die Models genau unter die Lupe nehmen.

Videodreh mit Otto Waalkes

In der zehnten GNTM-Folge steht der Spaß im Vordergrund. Allerdings nicht für Heidis Nachwuchsmodels, denn die müssen sich besonders konzentrieren und in ihre Rollen schlüpfen. Bei einem Videodreh müssen die Kandidatinnen nämlich mit ihren Schauspielkünsten überzeugen. “Meine Mädchen dürfen sich endlich wieder als Schauspielerinnen

beweisen. Es ist einfach wichtig, als Model in andere Rollen schlüpfen zu

können. Wenn es gut läuft, bekommt man nicht nur Anfragen für den

Laufsteg und Fotoshootings, sondern auch für Filme und Werbungen”, sagt Heidi Klum.

Doch die Nachwuchsmodels dürfen sich auf einen ganz besonderen Schauspielkollegen freuen: Otto Waalkes! Der Comedian wird den Models einiges über die Kunst der Schauspielerei erzählen. “Schließlich wollte ich als Teenager auch Model werden. Lange blonde Haare hatte ich ja, doch leider war ich insgesamt ein paar Zentimeter zu kurz geraten”, erklärte der Comedian seine GNTM-Teilnahme mit einem Augenzwinkern.

GNTM-Catwalk komplett in Schwarz

Nach dem spaßigen Videodreh wird es beim Walk aber wieder ernster. Denn Designerin Esther Perbandt wird die Models nicht nur mit ihren unglaublichen Outfits ausstatten, sondern auch als Gastjurorin neben Heidi Klum sitzen. “Mein Universum ist ein schwarzes Universum“, beschreibt Esther Perbandt ihre Kollektion. Zu intensiven Techno-Beats tanzen die Nachwuchsmodels in ihren Lederkleidern und transparenten Hosen auf dem Catwalk. “Heidi wird auf jeden Fall darauf achten, ob ich auffalle und nicht in der Menge untergehe. Es gibt super viele Mädels, die eine tolle Ausstrahlung haben, tolle Entertainer sind und da darf ich auf keinen Fall untergehen”, sagt GNTM-Teilnehmerin Ashley. Ob sie den Entscheidungswalk meistern wird?