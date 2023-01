Der neue „Bachelor“ steht endlich fest! Sein Name: David Jackson. Sein Alter: 32 Jahre. Sein Beruf: Model und Content Creator. Der halbe US-Amerikaner aus Stuttgart wird schon sehr bald als neuer Rosenkavalier im TV zu sehen sein. „Es wird eine lebensverändernde Erfahrung!“, ist sich David sicher.

Das müsst ihr über ihn wissen!

„Bachelor“ 2023: David Jackson ist der Neue

Eingefleischte „Bachelor“-Fans können jetzt endlich aufatmen! Denn auch dieses Jahr gibt es eine neue Staffel der beliebten Datingshow. Der Start der neuen Folgen hat sich allerdings aus unbekannten Gründen um fast zwei Monate nach hinten verschoben – eine Tatsache, die viele zittern ließ, ob es in diesem Jahr überhaupt einen Rosenkavalier gibt. Doch den gibt es und sein Name ist David Jackson!

Ab 1. März sucht der Halb-US-Amerikaner vor TV-Publikum nach seiner großen Liebe. Der 32-Jährige hat dabei ein konkretes Ziel: Er möchte endlich das finden, wonach er bereits eine lange Zeit sucht: „Mir fehlt noch mein passendes Puzzleteil! Ich bin ready!“, so David. Und der richtige Zeitpunkt dafür könnte jetzt gekommen sein. Eine Dating-App, um seine bessere Hälfte zu finden, hat er übrigens noch nie benutzt – dafür warten jetzt allerdings Blind-Dates mit gleich 22 Frauen auf den neuen Bachelor.

Das müsst ihr über den Bachelor wissen

Einigen von euch könnte David vielleicht bekannt vorkommen. Immerhin ist er bereits seit einiger Zeit sehr erfolgreich als Influencer unterwegs. Aktuell zählt sein Instagram-Profil (@dee_jaxon) sogar über 180.000 Follower. Und wenn er nicht gerade Content kreiert, dann ist der gebürtige Stuttgarter damit beschäftigt, Model-Aufträgen nachzukommen. Seinen erlernten Beruf als Versicherungskaufmann hat er dafür bereits vor einigen Jahren an den Nagel gehängt.

Wer das Herz des neuen Rosenkavaliers erobern möchte, der muss es mit drei weiteren, sehr wichtigen Frauen im Leben von David aufnehmen. Denn seine Mutter, seine ältere Schwester sowie seine Zwillingsschwester spielen eine große Rolle und haben ihn in seiner Kindheit geprägt. „Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen feinfühliger und empathischer als andere Männer.“ Nach vier Beziehungen und drei Jahren als Single, ist David jetzt mehr als bereit, die EINE kennenzulernen. „Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ‚Hey, hier ist Platz an meiner Seite!‘ Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann.“

Sein Wunsch: Eine sportliche Frau

Basierend auf Davids Sixpack, kann man durchaus davon ausgehen, dass er wirklich SEHR oft sportelt. Da ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn er sich eine Frau an seiner Seite wünscht, die diese Eigenschaft mit ihm teilt. „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen“, verrät der 32-Jährige. Aber keine Sorge: Nonstop sporteln ist nicht nötig, um sein Herz zu erobern.

Der Körper aus Stahl kommt nicht von ungefähr. Bild: RTL / Frank J. Fastner

„Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen.“ Davids Traumfrau sollte übrigens auch empathisch und selbstreflektiert sein. „Sie sollte wissen, was sie im Leben will.“

„Normal ist leider out“

Die ersten Stimmen im Netz scheinen aber nicht ganz so begeistert vom neuen Bachelor zu sein. Den meisten ist das Aussehen einfach „zu perfekt“. Eine Userin kommentiert auf Instagram: „Finde Leute mit normalen Jobs und etwas weniger übertriebenen Sixpacks viel interessanter. Als wenn er so niemanden finden würde“. Jemand anderes stimmt zu: „Alles gecastete Typen. Normal ist leider, leider out.“

Und eine andere Instagram-Nutzerin ist sogar davon überzeugt, dass David mit seiner Teilnahme an dem Format vollkommen andere Absichten haben könnte: „Wieder nur jemand, der berühmt werden möchte“. Fazit: Eine gute Resonanz sieht ein wenig anders aus. Vielleicht schafft es David ja noch, seine Kritikerinnen umzustimmen …

Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ laufen ab 1. März jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL. Auf RTL+ sind sie parallel im Livestream zu sehen und in voller Länge im Anschluss zum Abruf bereit. Zudem stehen die neuen Folgen bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ zur Verfügung.