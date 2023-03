Blair Waldorf lässt grüßen: Ein Fashion-Trend, der bereits mehrmals hier war, ist wieder zurück! Vor allem in der Übergangszeit ist der elegante Plazacore genau das Richtige, um seine Garderobe Stück für Stück aufzupolieren. Worauf es bei dem Look ankommt und wie ihr ihn am besten nachstylt, verraten wir euch hier.

Die Statement-Pieces, die hier nicht fehlen dürfen: Tweed, Loafers und Haarreifen.

Plazacore: Alle Zeichen auf Eleganz

Das Wort „Eleganz“ hat eine gewisse Verstaubtheit an sich, das wissen wir. Das bedeutet aber noch längst nicht, dass unser Kleiderschrank nicht hin und wieder auch ein bisschen Chic vertragen könnte. Schließlich haben wir uns in Zeiten von „Gossip Girl“ doch auch alle wie Blair Waldorf, Serena van der Woodsen und Co. gekleidet. Wir finden, es wird höchste Zeit, den eleganten Plazacore, wie der Fashion-Trend auf Social Media genannt wird, wieder hochleben zu lassen.

Der Look hat sich mit dem Uniform-Trend, dem Balletcore und dem Preppy Girl Chic ja auch schon lang und breit angekündigt. Und jetzt stylen sich (fast) alle im hübschen Stil der berühmt-berüchtigten Upper East Siders. Weiße Hemden, Blazer aus Tweed und glitzernde Haarreifen sind ab sofort nicht mehr aus der Garderobe wegzudenken. Das Tolle daran: Man kann richtig gut mit verschiedensten Teilen experimentieren und diese untereinander kombinieren.

So bekommen Kleidungsstücke, die früher oft als bieder, konventionell und konservativ gegolten haben, ein völlig neues, luxuriös wirkendes Upgrade. Wer möchte, kann zu den besonders klassischen Teilen auch auffällige Statement-Pieces tragen.

So stylt ihr den Trend

Ein Tweed-Kleid mit Hoodie? Aber sowas von! Was in Mailand, Paris, London und Co bereits gängiger Streetstyle ist, setzt sich jetzt auch in unseren Breitengraden durch. Damit wirkt der elegante Look zugleich auch ziemlich cool. Dazu noch etwas Perlen- und Goldschmuck und fertig ist der Plazacore!

Bild: Spotlight

Was immer geht: Ein klassischer Zweiteiler mit auffälligem Schuhwerk! Gerade im Frühling sind Loafers die perfekte Option. Nämlich dann, wenn unsere chunky Boots langsam im Schrank verschwinden und es für Slippers noch etwas zu fresh ist. Entweder greift man zu casual Flats oder aber man wagt sich an Loafers mit leichtem Absatz heran.

Bild: Spotlight

Um als echte Stilikone der Upper East Side durchzugehen, darf ein Haarreifen nicht fehlen. Hier sind euch keine Grenzen gesetzt. Ob passend zum Outfit, mit viel Glitzer, Perlen oder andern Applikationen, solange euer Haupt damit zum absoluten Hingucker wird, ist alles erlaubt.

Bild: Spotlight

Apropos Haupt: Neben hübschen Haarreifen sind auch Baskenmützen die idealen Begleiter, wenn mal wieder eine frische Brise weht. Damit sieht der Look nicht nur unheimlich elegant aus, sondern ihr verleiht ihm auch im Handumdrehen einen French-Girl-Chic.