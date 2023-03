Weiße Hemden gehören zu unseren absoluten All-time-Favorites! Sie lassen sich zu jedem Anlass stylen, egal ob casual zur Jeans oder fancy mit Accessoires. Wie wir eines der wohl klassischsten It-Pieces aller Zeiten in diesem Frühling tragen, zeigen wir euch hier.

Die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos. Hier sind unsere drei Favoriten.

1. Oversized und im Lagen-Look

Gerade in der Übergangszeit ist ein passender Lagen-Look ein absolutes Must-have. So müssen wir nicht auf unsere liebsten Fashion-Pieces verzichten und haben es trotzdem schön warm. Am besten kombiniert ihr ein oversized Hemd mit einem engen Bustier bzw. einem Korsagen-Top darüber. Dazu eine weite Hose, chunky Loafers mit Hingucker-Details sowie eine schwarze Tasche. Den Look abrunden könnt ihr dann mit einer Baskenmütze, oh là là. Grüße an Emily in Paris!

Bild: Spotlight

2. Tone in Tone

Auch der nächste Look funktioniert als Lagen-Style. Allerdings steht hier etwas anderes im Fokus: Farbe. Die darf sich nämlich ruhig ähneln. Denn in diesem Frühling setzen wir weniger auf Colorblocking, dafür aber auf den Monochrom-Look. Wenn ihr euch Ton in Ton kleidet, müsst ihr auch gar nicht darauf achten, exakt dieselbe Farbe zu treffen – harmonieren sollte es. Dazu stylt ihr eure weiße Bluse am besten mit einem hellen Blazer oder einer Jeansjacke und matcht das Outfit mit einer weißen Hose. Coole Sneaker runden den Look ab. Ein Paar trendy Sunglasses und ihr seid ready to go!

Bild: Spotlight

3. Als Kleid und mit Statement-Piece

Egal ob ein oversized Hemd oder ein richtiges Hemdkleid; auch das ist das perfekte Outfit für den Frühling. Denn wer leicht friert, kann darunter einfach noch ein stylisches Rollkragenshirt tragen. Wem der Look allein zu langweilig ist, der kann noch etwas nachhelfen. Wie wäre es etwa mit einer Socken-Sling-Back-Kombi, die man sicherlich nicht allzu oft sieht? Auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewohnt, doch Mode kennt ja bekanntlich keine Grenzen und genau deshalb lieben wir diesen Style!