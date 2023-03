Jeder von uns braucht ab und zu seine Freiheit. Manche mehr, manche weniger. Und das gilt auch in Sachen Beziehung. Für einige Sternzeichen kommt deshalb eine ernsthafte Partnerschaft aktuell eher nicht infrage.

Besonders diese drei Tierkreiszeichen sind momentan eher auf der Suche nach etwas Lockerem.

Widder

Der Widder zählt zu jenen Sternzeichen, der seine Freiheit auf keinen Fall aufgeben will. Er braucht aber auch ständig Aufmerksamkeit – am besten von so vielen Menschen, wie möglich. Und da sind wir schon beim Problem: er kann sich nicht für eine Person entscheiden, deshalb kann es schon passieren, dass der Widder in einer Beziehung sogar fremd geht. Auch Affären kommen für das Sternzeichen insgeheim infrage. Denn so fühlt er sich unabhängig und frei.

Zwilling

Dieses Sternzeichen braucht von Natur aus Abenteuer und Abwechslung. Zwillinge langweilen sich schnell und ihnen fehlt oft Aufregung in ihrem Leben. Und diesen Vibe spüren die Zwillinge aktuell ganz besonders. Feste Partnerschaften sind für dieses Sternzeichen daher momentan nicht interessant. Das Gute: Zwillinge sind ehrlich und machen aus ihren Vorstellungen von einer “Beziehung” kein Geheimnis.

Skorpion

Der Skorpion ist eigentlich so gut wie immer auf der Suche nach Bestätigung und braucht viel Aufmerksamkeit. Momentan zeigt sich das vor allem in seinem Liebesleben. Zuwendung nur von einer Person zu bekommen, reicht dem Sternzeichen nur bedingt. Beziehungen sind für den Skorpion deshalb eher ein No-Go. Er hält eine Beziehungen aktuell lieber casual.