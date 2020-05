RB Leipzig empfängt am Mittwoch den Hauptstadtklub Hertha BSC Berlin in der heimischen Bullenarena. Wo gibt es das Spiel im Livestream und live im TV zu sehen?

Für Leipzig steht am Mittwoch viel auf dem Spiel: Mit einem Heimsieg im Spiel gegen Hertha BSC Berlin könnten die Bullen den Anschluss an den zweitplatzierten BVB herstellen und weiterhin von der Vizemeisterschaft träumen. Für die Hertha wiederum geht es darum, nicht noch in den Abstiegskampf zu geraten.

Die Highlights aus dem Hinspiel seht ihr hier:

Leipzig – Hertha im Livestream

Zu Beginn gleich einmal die schlechte Nachricht: Die Übertragungsrechte für die Partie in Leipzig liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Auch die Rechte das Spiel im Internet zu streamen, liegen beim Bezahlsender.

Wer ein Sky Abo besitzt, kann das Spiel über die mobile App “SkyGo” auch von unterwegs und über alle gängigen Mobilgeräte streamen. Theoretisch können Mobilgeräte auch mit dem Fernseher verbunden werden, um ein echtes “Fernseh-Feeling” zu haben. Eine Zusammenfassung des Spiels wird es kurz nach Spielende auch auf DAZN geben.

RB Leipzig – Hertha BSC live im TV

Wie bereits erwähnt liegen die Rechte einer Übertragung ausschließlich bei Sky. Auch im Fernsehen wird das Spiel daher nur auf Sky zu sehen sein. Übertragungsbeginn auf “Sky Bundesliga” ist um ca. 17:30 Uhr, Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

Bekanntermaßen wird das Spiel aufgrund der Corona-Pandemie als Geisterspiel gespielt. Für Stadionfeeling ist auf Sky aber gesorgt. Kunden können eine spezielle Tonoption zuschalten, die Fangesänge einspielt.

Leipzig – Berlin im gratis Stream

Gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, das Spiel gratis zu sehen? Die Antwort: Ja. Streamingplattformen wie die Seite LiveTV werden auch dieses Spiel übertragen. Großer Haken: Der rechtliche Aspekt ist nicht zu 100% geklärt, man bewegt sich zumindest in einem Graubereich, wenn man auf solche Streams zurückgreift. Die Qualität kann ebenfalls stark variieren und ist meistens eher schlecht, dazu kommen teils nicht jugendfreie Werbeunterbrechungen im Stream.