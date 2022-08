Der Sommer gilt ja bekanntlich als magisch. Daher ist in dieser Jahreszeit auch so ziemlich alles möglich. Einige brauchen aber vielleicht noch einen kleinen Stupser aus dem Universum – und den gibt es jetzt auch! Denn das eine oder andere Sternzeichen erlebt noch in diesem August etwas Unvergessliches.

Also: Augen offenhalten, denn das Schicksal könnte an jeder Ecke warten.

Wassermann

Hin und wieder durchlebt der Wassermann Phasen, in denen einfach nichts so klappen möchte, wie er sich das vorstellt. Logisch, dass das Sternzeichen hier auch zum Verzweifeln kommt. Doch damit könnte schon sehr bald Schluss sein. Denn die Sterne stehen wirklich gut. So gut sogar, dass sich der Wassermann nun endlich zurücklehnen und entspannen kann. Schließlich muss er den warmen Sommer auch noch voll und ganz auskosten. Dafür sollte sich das Tierkreiszeichen aber nicht verschließen, sondern, alles, was sich gut anfühlt, annehmen.

Jungfrau

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei! Also gibt es auch noch keinen Grund für die Jungfrau, den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, bis der Herbst endlich anbricht. Dafür gibt es noch unzählige tolle Dinge, die das Sternzeichen erleben kann! Auch wenn es oft schwer ist, sich zu motivieren, bekommt die Jungfrau jetzt einen kleinen Schubser vom Universum. So findet sie endlich die Kraft, die warme Jahreszeit im Freien zu genießen und auch den eine oder anderen magischen und unvergesslichen Moment zu erleben. Es lohnt sich!

Steinbock

Eigentlich liebt der Steinbock den Sommer. Laue Nächte, warme Sonnenstrahlen auf der Haut und ein leichtes Lebensgefühl. Dagegen hat wohl niemand etwas einzuwenden, richtig? Tja, nur leider fühlt sich das Sternzeichen momentan einfach zu gestresst, um loszulassen und seine Freizeit als wahrer Sommer-Fan zu genießen. Doch das wird sich jetzt ändern. Denn plötzlich kehrt die vertraute gute Laune wieder zurück, die der Steinbock normalerweise um diese Jahreszeit verspürt. Damit macht er die Nacht zum Tag und tut genau das, wonach ihm gerade ist. Eine verheißungsvolle Begegnung im August, die alles nur noch prickelnder macht, tut ihr Übriges.