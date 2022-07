Pünktlich zum Start des zweiten Teils von „Stranger Things“ Staffel vier hat sich der Audio-Streaming-Dienst Spotify etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So können wir jetzt herausfinden, welcher Song uns vor Vecna – dem Antagonisten der aktuellen Staffel – schützen würde.

Es folgen leichte Spoiler zum ersten Teil der vierten Staffel von „Stranger Things“.

Irgendwie dreht sich in der vierten Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ alles um einen Song: „Running Up That Hill“ von Kate Bush. Ja, man kann sagen, das Lied trägt fast eine leitmotivische Rolle. Zur kurzen Auffrischung: „Running Up That Hill“ ist Max‘ (gespielt von Sadie Sink) Lieblingssong. Sie hört ihn auf ihrem Walkman sozusagen auf und ab. In einem dramatischen Showdown in Folge vier schafft es Max dann sogar mithilfe von Kate Bushs Song aus den Fängen Vecnas.

Netflix und der Musikstreaming-Riese Spotify haben sich nun für alle „Stranger Things“-Fans eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Auf Twitter schreiben die Macher: „Du willst wissen, welche Songs DICH vor Vecna ​​retten würden?“ Wer dann auf den Link in dem Twitter-Post klickt, landet bei seiner persönlichen „Upside Down Playlist“. Und jetzt kommt der Clou: Der erste Song aus dieser Liste ist der Track, der EUCH vor Vecna retten wird.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧



