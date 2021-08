Und schon wieder ein neuer, gefährlicher TikTok-Trend: Die sogenannte “Milchkisten-Challenge” trendet derzeit in den Sozialen Netzwerken. Bei der halsbrecherischen Mutprobe kann man sich aber schweren Verletzungen zufügen.

US-Ärzte sind alarmiert, auch im Hinblick auf steigende Corona-Fallzahlen.

#MilkCrateChallenge trendet auf TikTok

Erst schwankt der Turm aus Milchkisten, dann bricht er zusammen: Auf TikTok posten derzeit zahlreiche User Videos, in denen sie auf einer Pyramide aus Plastikmilchkisten balancieren. Aus Dutzenden Plastikmilchkisten wird eine Pyramide gebaut, die schon mal drei Meter hoch werden kann. Ziel der Challenge ist es, eine Pyramide aus aufeinandergestapelten Milchkisten hinauf- und wieder hinunterzuklettern. Doch in den meisten Videos ist zu sehen, wie Teilnehmer die Balance verlieren und dann unsanft auf dem Boden oder auf den Kisten landen.

US-Ärzte warnen vor der Klettermutprobe

Jeder mit gesundem Hausverstand kann sich eigentlich schon denken, dass diese Challenge durchaus gefährlich werden kann. Was bei den Nutzern der Plattform teils für viel Gelächter und Nachahmungsdrang sorgt, alarmiert nun allerdings Ärzte. Ausgerenkte Schultergelenke, Kreuzband- und Meniskusrisse, gebrochene Handgelenke und sogar Rückenmarksverletzungen, wie der Arzt Shawn Anthony vom New Yorker Krankenhaus Mount Sinai der “Washington Post” berichtete. Er verwies auch darauf, dass Krankenhäuser derzeit wegen der Coronapandemie ohnehin am Limit seien. Jeder müsse dazu beitragen, Ersthelfer und Gesundheitsdienstleister zu unterstützen, sagte Anthony. Und dazu gehöre auch, sich nicht an Aktionen zu beteiligen, “die das Gesundheitssystem zusätzlich belasten”.

Videos werden millionenfach angeklickt

Obwohl gefährliche Handlungen auf der chinesischen Plattform laut deren eigenen Richtlinien verboten sind, würden Videos der neuen Challenge dort und auf anderen sozialen Netzwerken millionenfach angeklickt. Als Konsequenz hat TikTok nun den Hashtag #milkcratechallenge gesperrt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tiktok-Nutzer ihre Gesundheit für gefährliche Mutproben aufs Spiel setzen: Bei der „Tide Pod Challenge“, mussten die Teilnehmer auf Waschmittelkapseln beißen. Die „Choking Challenge“, bei der Teilnehmer absichtlich in Ohnmacht fielen, forderte Medienberichten zufolge sogar Todesopfer.