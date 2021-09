Ja, richtig gelesen. Eine Schildkröte legte in Japan, in der Nähe von Tokio, einen ganzen Flughafen lahm. Das Tier wanderte dort nämlich über die Startbahn. Damit die Flughafenmitarbeiter die Schildkröte einfangen konnte, mussten sogar einige Flüge verschoben werden.

Man habe so etwas bisher noch nie erlebt, heißt es vom Flughafen.

Normalerweise sind es “nur” streunende Katzen oder Hunde, die gelegentlich über die Startbahn huschen. Schildkröten, die die Flugbahn blockieren, sind hingegen ein enorm seltenes Phänomen – zumindest sagen das die Sicherheitskräfte des Flughafens nahe Tokio. Auf der Startbahn des japanischen Narita-Flughafens passierte kürzlich nämlich genau das. Eine Schildkröte wanderte ganz gemächlich und gemütlich über die Startbahn des Flughafens, was den Flugverkehr für eine Weile lahm legte. Den Mitarbeitern wurde sehr schnell bewusst, dass es zu lange dauern würde, das langsame Tier allein die Bahn passieren zu lassen. Also mussten sie die Strecke absperren, es mit einem Netz einzufangen.

A turtle wandered onto a runway of Japan’s Narita International Airport. Spotted by a pilot, it disrupted airport traffic and five flights were delayed before it was safely captured by airport staff with a net pic.twitter.com/tIxjYaC135