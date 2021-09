Nicht ganz jugendfrei ging es diese Woche in einem New Yorker Zoo zu. Zwei Gorillas waren in Stimmung und gaben sich direkt vor den Augen der Besucher einem sexy Liebesspiel hin.

Auch Affen verwöhnen sich gern mal mit der Zunge.

Gorillas bringen Eltern in Erklärungsnot

Mami wie ist das eigentlich so mit den Blümchen und Bienen? Dass sich ein idyllischer Familienausflug zu einem ernsthaften Aufklärungsgespräch mit dem Nachwuchs entpuppen würde, ahnten diese New Yorker Eltern wohl nicht. Den auch Tiere wollen sich gegenseitig verwöhnen. Wie das geht, zeigten Gorillas im Bronxer Zoo.

Die Show fing erstmal harmlos an. Die zwei Gorillas schienen neckisch miteinander zu spielen. Ach wie süß! Dachten sich die Kinder und Eltern, die vor dem Gehege der Affen standen. Das (Vor)Spiel wurde dann aber schnell etwas konkreter und bald war ein tierisch guter Oral-Sex im Gange. Da waren dann auch die Eltern erstmal baff. Schnell versuchten sie ihre Kids von der Glasscheibe wegzuziehen. Ein Besucher filmte die lustig, skurrile Situation die mittlerweile in den sozialen Medien zum Hit wurde. “Ich war schockiert und hatte keine Ahnung, dass dies eine ‘natürliche’ Handlung ist”, erklärte der “Kameramann”, der lieber anonym bleiben will, im Gespräch mit der New York Post.

GORILLAS GETTIN HEAD @ THE BRONX ZOO 🙈🤣 pic.twitter.com/6hwRt5hHXq — Perc Franklin (@GuiseppeGangsta) September 23, 2021

Oralsex im Tierreich nahezu unbekannt

Tatsächlich scheint diese Art von Liebespraxis im Tierreich nahezu unbekannt zu sein. Wie wissenschaft.de u.a. berichtet, sollen bislang nur zwei junge Zwergschimpansen beim Oralsex beobachtet worden sein. Wissenschaftler würden ihr Verhalten als Spieltrieb interpretierten. Aber wenn wir uns die beiden Gorillas so ansehen sieht die Sache nicht gerade nach “spielen” aus.