Binge-Watcher aufgepasst: Sex/Life bekommt eine neue Staffel! Das verkündete Netflix jetzt über seine Social-Media-Kanäle. Eine der erfolgreichsten Dreiecks-Beziehungen der Streaming-Plattform kommt zurück, um den Hunger ihrer Fans zu stillen.

Hier ist alles, was wir bereits über die kommende Staffel wissen.

Es wird eine zweite “Sex/Life”-Staffel geben

Die beliebte und berüchtigte Serie Sex/Life kommt mit einer neuen Staffel zurück. Das gab Netflix kürzlich bekannt. Ganze 67 Millionen Haushalte sahen sich die Serie an, damit gehört sie zu den erfolgreichsten im Jahr 2021. Kein Wunder also, dass die Macher uns mit einer zweiten Staffel belohnen wollen. Die Frage ist, werden auch alle Charaktere aus Staffel eins wieder mit dabei sein? Die Antwort ist: JA! Hauptdarstellerin Sarah Shahi wird wieder in die Rolle von Billie schlüpfen. Außerdem verkörpert Mike Vogel wieder ihren verlässlichen Ehemann Cooper und Adam Demos kehrt als der heiße Ex-Freund Brad zurück, von dem Billie einfach nicht loskommt.

Darum wird es gehen

Wie die neue Staffel genau aussehen wird, wurde bisher noch nicht angeteasert. Auch ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Doch in dem Verkündungs-Video von Netflix heißt es, dass uns die neuen Folgen schon “demnächst” erwarten würden. Also vermutlich dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir wissen, wie es in der erotischen Dreiecks-Beziehung weitergeht. Wir dürfen uns auf jeden Fall auf mehr heiße Sex-Szenen und Liebesdrama freuen. Und womöglich setzt die nächste Staffel genau dort an, wo sie aufgehört hat: Bei Billie, die dem Abenteuer und dem Verlangen nach Brad nicht mehr widerstehen kann und in der letzten Szene direkt in seinem Loft auftaucht. Und das, nachdem sie sich eigentlich für ihren Ehemann und ihre kleine Familie entschieden hat.