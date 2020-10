Er spricht mit Autos, ist der erfolgreichste Bademeister der Welt und hat Gerüchten zufolge sogar die Berliner Mauer zu Fall gebracht: Die Karriere von David Hasselhoff a.k.a “The Hoff” ist wohl einzigartig. Nun versucht sich der Schauspieler und Sänger in der Heavy Metal Szene.

Gemeinsam mit dem Wiener Metal-Duo CueStack hat der 68-Jährige einen Song und ein dazugehöriges Musikvideo aufgenommen.

David Hasselhoff und CueStack veröffentlichen “Through The Night”

David Hasselhoff war in den 90ern nicht aus der Pop-Kultur zu denken. Vor allem in Deutschland und Österreich feierte der für seine Rolle als Mitch in der Bademeister-Serie “Baywatch” bekannte US-Amerikaner auch als Sänger große Erfolge. Sein Lied “Looking For Freedom” sang “The Hoff” zu Silvester 1989 an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen. Seinen österreichischen Fans ist der Schauspieler und Sänger seit damals treu geblieben. Immer wieder verbringt er auch seine Freizeit hierzulande. 2019 lockte ihn aber eine berufliche Chance in die Hauptstadt der Alpenrepublik. Denn wie nun herauskam, nahm David Hasselhoff gemeinsam mit der Wiener Band CueStack einen Heavy-Metal-Song und ein Musikvideo auf. Beides will man laut einer Presseaussendung am 10. Dezember veröffentlichen.

Um die Nachbearbeitung des Musikvideos sowie einer umfangreichen Making-of-Dokumentation von “Through The Night” zu finanzieren, hat die Band aber eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet. “Wir wissen, viele Menschen warten darauf, die ‘schwere’ Seite von ‘The Hoff’ zu sehen”, heißt es in einem Werbevideo für die Kampagne. Bisher wurden rund 5.000 Euro gesammelt. Das Video gibt zumindest einen ersten Blick auf den Song mit dem neuen “Hoff”.