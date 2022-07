Es tut uns leid aber wir müssen jetzt eure Kindheitserinnerungen ein bisschen zerstören: Buzz Lightyear ist ziemlich hot. Und nein, das hätten wir von dem Mann mit der lila Haube eigentlich auch nie gedacht, aber Disney zeigt uns in den vergangenen Wochen immer mehr, was in dem Astronauten steckt.

Einer hat damit ein kleines Problem: Ausgerechnet der „originale“ Buzz Lightyear Tim Allen!

Buzz Lightyear ist jetzt hot

Wer noch immer glaubt, dass Disneyfilme für Kinder sind, hat sich wohl online noch nicht über den neuen Film „Lightyear“ informiert. Denn darin spricht Chris Evans aka Captain America aka „America’s Ass“ den Astronauten und sorgt damit schon seit dem ersten Trailer für jede Menge Aufregung. Zur Erinnerung: In „Lightyear“ geht es um die fiktive Person Buzz Lightyear, die die Inspiration für den Spielzeugastronauten war, den wir aus „Toy Story“ kennen.

Mit dem Buzz, der Andy jahrelang begleitet, hat dieser „echte“ Spaceman zumindest optisch eher weniger zu tun. Statt der lila Kopfbedeckung und dem Plastikanzug bekommt der „echte“ Buzz nämlich Haare und einen ziemlich hotten Schlafzimmerblick. Twitter war sich also schon früh einig: Disney hat dem Astronauten einen Glow Up verpasst.

i did not understand why people were saying buzz lightyear is hot in the lightyear trailer but now having seen the lightyear trailer…..i regret to inform you i too think the space himbo is Hot pic.twitter.com/JjAFa0bhiB — molly freeman (@mollyrockit) October 27, 2021

Is there a reason they made Buzz Lightyear so hot in this movie??? Like goodness gracious pic.twitter.com/Wx44PdFdU8 — Eliza ✿ ~ Trans Pride!!! 🍂🏳️‍⚧️ (@RapunzeIiza) March 28, 2022

Die Faszination für sexy Buzz Lightyear ging jedoch weit über den Trailer hinaus. Denn auch nach dem Release bleibt in den Sozialen Medien eine gewisse – nennen wir es Euphorie – für den Astronauten übrig. Eine Chance, die sich Disney offenbar nicht entgehen lassen wollte.

Denn wie eifrige Themenpark-Besucher*innen jetzt entdeckten, wurde passend zu dem neuen Film auch ein neuer Buzz Lightyear als Figur im Disneyland präsentiert. Wer schon einmal in einem der Parks war, weiß, dass die Charaktere dort unterwegs sind, an Paraden teilnehmen oder für Fotos und „Meet & Greets“ zur Verfügung stehen. Bisher waren die Figuren aus „Toy Story“- also auch Buzz Lightyear – immer in einer Art Maskottchenkostüm unterwegs. Man erkannte also nicht, wer wirklich in dem Anzug steckte.

Doch jetzt gibt es passend zum hotten Buzz im Kino auch einen deutlich attraktiveren Buzz im Park.

Screaming that Disneyland’s walk around Buzz Lightyear is just…a man. pic.twitter.com/PqD42wm49P — Adam Sass 💜 Preorder 99 BOYFRIENDS 💜 (@TheAdamSass) June 18, 2022

Und so viel sei gesagt: Wenn es nach Twitter geht, war dieses neue Kostüm genau die richtige Entscheidung. Denn online feiern viele den neuen/originalen Buzz und geben ganz ungeniert zu, dass sie mit diesem Spaceman gerne ein Foto hätten. „Und plötzlich muss ich ins Disneyland“, schreibt etwa eine Userin während andere für den „random sexy Mann in einem Raumanzug“ schwärmen und schon eifrig nach seinen Social Media Accounts suchen.

@liZMagR95 suddenly I need to visit Disneyland — Kim🌴 (@KimF602) June 18, 2022

Didn't expect to be horny at a Disney park, but here we are — I regret every single Tweet (@PabeloLopez) June 18, 2022

Tim Allen distanziert sich von neuem Buzz Lightyear Film

Scheint also ganz so, als wäre „Lightyear“ in allen Bereichen ein voller Erfolg, oder? Naja, nicht so ganz. Denn einer scheint sich über die Euphorie nicht so ganz zu freuen: Tim Allen. Der Schauspieler, der in den „Toy Story“-Filmen die Stimme von Buzz Lightyear war, distanziert sich in einem Interview mit „Extra“ nämlich von dem Prequel. Es habe zwar schon früher Gespräche über ein mögliches Spin-Off gegeben, doch Allen dachte immer, dass es dann eine Live-Action-Variante und eine „große Abenteuergeschichte“ wäre. Doch beides trat seiner Meinung nach nicht ein. Der Film habe „nichts mit den ersten Filmen zu tun“, betont er und streicht hervor, dass er sich deshalb „rausgehalten“ habe.

„Es scheint keine Verbindung zu dem Spielzeug zu haben“, sagt er und erklärt, dass es „wirklich keinen Toy Story Buzz ohne Woody“ gibt. „Ich wünschte es gäbe eine bessere Verbindung zu ihm“, so Allen abschließend im Bezug auf den Spielzeug-Buzz.

Sieht also ganz so aus, als könnte er die neue Begeisterung für den Astronauten nicht teilen. Denn Allen sei ein „Plot Guy“ und eben davon gibt es seiner Meinung nach offenbar zu wenig in „Lightyear“. Ob ein sexy Buzz als „Plot“ zählt, enthüllt er jedoch nicht. Twitter scheint da aber eine klare Meinung zu haben: Das Optische reicht in diesem Fall definitiv als Handlungsstrang 😉

Was sagt ihr: Ist der neue Buzz Lightyear hot? Oh ja! Nein, das ist eine animierte Figur! Was ist das für eine Frage?

Quiz Maker – powered by Riddle