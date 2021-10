Nach dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin auf eine Kamerafrau macht sich Donald Trump Jr. über den Schauspieler lustig. Unter anderem verkauft Donald Trumps ältester Sohn jetzt nämlich T-Shirts mit der Aufschrift „Alec Baldwin tötet Menschen“.

Dafür muss Donald Trump Junior nun reichlich Kritik einstecken – unter anderem auch von anderen Hollywood-Größen.

Dass Alec Baldwin aus Versehen eine Frau am Set erschossen hat, scheint für Anhänger von Donald Trump ein gefundenes Fressen zu sein. Schließlich hat der Schauspieler den Ex-US-Präsidenten jahrelang parodiert und sich damit nicht gerade beliebt bei den Trump-Anhängern gemacht. Allen voran spotten nun Donald Trump Jr. über den Hollywood-Star. Dieser will jetzt offenbar ökonomisches Kapital aus dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin schlagen. Dazu verkauft der älteste Sohn des ehemaligen US-Präsidenten T-Shirts mit dem unangemessen Slogan „Guns don’t kill people, Alec Baldwin kills people„. Zu Deutsch: „Waffen töten keine Menschen, Alec Baldwin töten Menschen“. Und damit nicht genug: Wie unter anderem „The Daily Beast“ berichtet, postete Trump Jr. in seinen Instagram-Storys ein bearbeitetes Foto des Schauspielers, das ihn mit einem der Shirts zeigt.

Die Beweggründe? Zwei Lesarten könnte es geben: Entweder will der Trump-Sohn sich rächen. Alec Baldwin hat in der NBC-Sendung „Saturday Night Live“ fast schon Kult-Status als Imitator des Ex-Präsidenten. Und der kommt dabei… sagen wir nicht wirklich gut weg meistens. Der andere mögliche Grund: Alec Baldwin hat sich häufig für schärfere Waffengesetze ausgesprochen. Etwas, das Trump Jr. offenbar gar nicht schmeckt: „Dieser Blick, wenn ein Anti-Waffen-Spinner mehr Menschen mit einer Waffe tötet, als es deine umfangreiche Waffensammlung jemals hat„, ist nur einer der unfassbaren Sätze, die der Waffenliebhaber auf Social Media zu dem tragischen Unfall ablässt.

Der berechtigte Shitstorm für Donald Trump Jr. ließ nicht lange auf sich warten. „Trumps Sohn hat kein Problem mit dem tragischen Tod der Kamerafrau Geld zu verdienen“, bringt es etwa die deutsche Juristin Sandra Navidi in einem Tweet auf den Punkt. „Sind wir uns einig darüber, dass man die Familie Trump getrost als asozial bezeichnen kann?“, fragt ein Twitter-User. „Wenn Schadenfreude über Leichen geht, ist sie nur noch primitiv„, äußert sich ein anderer Nutzer.

Und auch zahlreiche Hollywoodstars stärken Baldwin nach der Aktion den Rücken: „Ich hoffe, die Hutchins-Familie verklagt die Trumps auf ihren letzten Cent„, schimpfte „One Tree Hill“-Star Sophia Bush auf Twitter. „Das ist ekelhaft. Ein Unfall am Arbeitsplatz, der eine Frau das Leben kostete, und der Trump-Clan schlägt daraus Profit.“

