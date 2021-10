Wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen? Das fragt sich derzeit die ganze Welt. Schauspieler Alec Baldwin hat während Dreharbeiten mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt. Die Polizei hat nun erste Erkenntnisse. So soll der Mann, der Baldwin die scharfe Waffe überreichte, erst wenige Stunden am Filmset gewesen sein.

Laut US-Medien hatten vor dem Unglück mehrere Mitglieder der Filmcrew den Set verlassen – aus Protest gegen schlechte Sicherheitsvorkehrungen.

Regieassistent gab Alec Baldwin die Waffe als „Cold Gun“

Der Schock sitzt noch immer tief. Und die Frage, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, wird immer lauter. Nach dem tragischen Tod einer Kamerafrau in New Mexico sind nun Einzelheiten zu dem Unglück bekannt geworden. Hollywood-Star Alec Baldwin hat bei einem Filmdreh versehentlich ein Mitglied der Crew erschossen. Der Schauspieler feuerte am Donnerstag bei Dreharbeiten für den Western „Rust“ im US-Bundesstaat New Mexico eine Requisitenwaffe ab, wie die Polizei der Stadt Sante Fe mitteilte.

Erst wenige Stunden am Set

Dem Bericht zufolge habe ein Regieassistent, der erst wenige Stunden zuvor neu zur Crew gekommen war, weil Teile der alten Crew aufgrund von Problemen mit Sicherheit, Unterbringung und Gehaltszahlungen gestreikt hatten, Baldwin die Waffe gegeben. Dieser soll zum Schauspieler gesagt haben, die Waffe sei „cold“, was so viel heißt, dass die Waffe nicht geladen sei. Demnach wusste der Regieassistent nicht, dass in der Waffe scharfe Munition war. Laut „The New York Times“ soll sich ein Crew-Mitglied zuvor sogar über die mangelnde Waffensicherheit beschwert haben.

Als der Hollywood-Schauspieler dann die Waffe am Donnerstag abfeuerte, kam es zur Tragödie: Alec Baldwin traf die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins in die Brust und den Regisseur Joel Souza, 48, in die Schulter. Der Regisseur stand demnach hinter der Kamerafrau. Die 42-Jährige wurde sofort mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik von New Mexico in Albuquerque geflogen, dort erlag sie ihren Verletzungen. Der 42-Jährigen wurde eine große Zukunft in einer männerdominierten Branche vorausgesagt. Sie hinterlässt ihren Ehemann und einen Sohn.

Alec Baldwin: „Es bricht mir das Herz“

Indes hat sich auch Alec Balwin selbst zu Wort gemeldet. „Es bricht mir das Herz“, schrieb Baldwin am Freitag auf Twitter. „Es gibt keine Worte, um den Schock und die Trauer auszudrücken angesichts des tragischen Unfalls, der das Leben von Halyna Hutchins beendet hat – Ehefrau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns. Ich kooperiere vollkommen mit der polizeilichen Untersuchung, um herauszufinden, wie diese Tragödie geschehen konnte. Und ich stehe in Kontakt mit ihrem Ehemann, um ihm und seiner Familie meine Unterstützung anzubieten.“