Die aktuelle Staffel von GNTM ist erst vor kurzem gestartet. Und schon scheidet eine von Heidis Kandidatinnen die Geister: Viola. Rund um das angehende Model machen sogar Gerüchte die Runde, sie wäre von Jan Böhmermann eingeschleust worden.

Vor allem die Ausstrahlung der vergangenen Folge heizte die Gerüchte noch weiter an, denn Viola war darin kaum zu sehen. Jetzt äußert sie sich erstmals selbst dazu.

Wurde Viola von Jan Böhmermann eingeschleust?

Es ist die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ und laut Heidi sind ihre Kandidatinnen heuer so divers wie noch nie! Dieses Jahr spielen weder Größe, Alter, noch bestimmte Körpermaße eine Rolle. Und tatsächlich hat Heidi nicht zu viel versprochen, denn schon beim Casting in der ersten Folge ist viel Diversität zu sehen. Doch eine ihrer einzigartigen Kandidatinnen sorgt unterdessen für wilde Spekulationen. Offenbar soll Viola nämlich laut einer Fan-Theorie „Fake“ sein.

Niemand geringerer als Jan Böhmermann soll sie nämlich in die Model-Show eingeschleust haben. Aber diese Gerüchte streitet das angehende Model nun vehement ab. „Bei der Theorie, dass Böhmermann mich eingeschleust hätte, handelt es sich nur um ein Gerücht!“, stellt die 21-Jährige gegenüber Promiflash klar.

Seit der letzten Folge spitzen sich die Vermutungen rund um Viola allerdings immer weiter zu. Auf Twitter bemerken Fans, dass die 21-Jährige plötzlich keine Screentime mehr bekomme. Auf einen Fan-Tweet, ob der TV-Sender nun aufgedeckt habe, dass Viola ein Spitzel von Jan Böhmermann sei und sie deshalb nicht mehr in der aktuellsten Folge zu sehen war, antwortete ProSieben nur: Abwarten. Und heizt die Gerüchte damit noch weiter an.

„GNTM“-Anmeldung als Gruppenprojekt

In ihrer Insta-Story erzählt sie, wie sie sich wirklich bei „GNTM“ beworben hat. Ihre Anmeldung bei „Germany’s Next Topmodel“ sei ein gemeinsames Projekt ihrer WG gewesen. Denn sie schauten sich die Sendung in der Vergangenheit immer zusammen auf einer Leinwand an und zelebrierten den „Model-Abend“ so richtig. Ihr Mitbewohner habe dann die nötigen Bilder für die Bewerbungsunterlagen von ihr gemacht. Sie selbst hatte nämlich gar keines auf ihrem Handy. Schon alleine das sei „ein großes Erlebnis“ gewesen, erzählt sie in ihrer Story auf Instagram. Und wie man sieht, hatte sie mit ihrer Anmeldung Erfolg.

Bild: viola.gntm22.official / Instagram

GNTM läuft immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben.