Wie die Stars so leben? Das haben wir uns doch alle schon einmal gefragt. Und ein paar Celebrity-Häuser kann man tatsächlich besichtigen. Viele der Celebrity-Häuser dienen heute allerdings als Museum.

Eines der folgenden Anwesen könnt ihr aber über Airbnb buchen. 😉

Diese Celebrity-Häuser könnt ihr besuchen

Falls ihr mal in der Nähe sein solltet, dann könntet ihr bei diesen Promi-Häusern, einen kleinen Zwischenstopp einlegen.

1. Frank Sinatras Twin Palms Estate

Das ehemalige Haus von Frank Sinatra in Palms Springs kann man über Airbnb für etwa 3.800 Euro pro Nacht buchen. Das Haus wurde 1947 für Frank und seine erste Frau Nancy Barbato gebaut und es verfügt sogar noch über Franks ursprüngliches Aufnahmestudio. Dies soll allerdings laut der Airbnb-Anzeige nicht mehr funktionsfähig sein.

2. Elvis Presleys „Graceland“-Anwesen in Memphis

Elvis Presleys Anwesen namens Graceland in Memphis, Tennessee, ist seit 1982 ein Museum. Der berühmte Musiker lebte dort von 1957 bis zu seinem Tod im Jahr 1977. Besichtigen könnt ihr von Elvis‘ zweistöckigem Haus nur die erste Etage, welches Wohnzimmer, Esszimmer, Fernsehzimmer und den berühmten Dschungelraum mit polynesisch inspirierten Möbeln und einem Wasserfall beinhaltet.

Bild: Mario Tama/Gettty Images

3. Paisley Park von Prince

Paisley Park ist das ehemalige Haus von Sänger Prince in Chanhassen, Minnesota. Im Jahr 1985 hatte Prince einen Song über einen imaginären Zufluchtsort namens „Paisley Park“ geschrieben. Noch im selben Jahr ließ er das echte Paisley Park Haus bauen. Fertiggestellt wurde das 20.000 Quadratmeter große Anwesen dann im Jahr 1987. Ab wann der Sänger genau dort lebte, ist nicht bekannt. Was wir aber wissen: Er verbrachte dort die letzten Jahre bis zu seinem Tod 2016. Heute wird Paisley Park als Museum, Konzert-Location und Aufnahmestudio, in dem schon Madonna und Lizzo Musik produziert haben, genutzt.

Bild: Adam Bettcher/Getty Images

4. Elternhaus von Paul McCartney

Beatles-Fans aufgepasst! Ihr könnt Paul McCartneys Elternhaus in Liverpool besichtigen. Hier wurden Songs wie „I Saw Her Standing There“ oder „When I’m 64“ geschrieben. Die Besichtigung ist im Rahmen von Führungen über den National Trust, einer britischen Wohltätigkeitsorganisation zur Erhaltung historischer Stätten, möglich. Die Führungen könnt ihr über die Website des National Trusts buchen.

Bild: Christopher Furlong/Getty Images

5. Elternhaus von John Lennon

Nicht nur durch das Elternhaus von Paul McCartney könnt ihr schlendern. Auch John Lennons Elternhaus in Liverpool wird vom National Trust betreut. In das Haus in der Menlove Avenue zog der berühmte Musiker mit etwa fünf Jahren, nachdem sich seine Eltern 1946 getrennt hatten. Hier lebte er bis 1963 bei seiner Tante Mimi und ihrem Ehemann George. Auf der Tour des National Trust werden übrigens sowohl das Haus von McCartney als auch das von Lennon besucht. Also schlagt ihr damit zwei Fliegen mit einer Klappe.