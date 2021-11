Kaum setzt man die FFP2-Maske auf, ist die Brille auch schon beschlagen und die Welt sieht man nur noch verschwommen. So nervig! Doch das ist nur eines der unangenehmen Probleme von Brillenträgern! Wir haben nun fünf Tipps, wie du dir die Masken-Zeit zumindest ein bisschen erträglicher machen kannst. 😷

1. Cremen, cremen, cremen

Wir verstehen schon: Unter der Maske kann es schnell schwitzig werden. Da klingt zusätzliche Feuchtigkeit echt schräg, oder? Nämlich nicht! Unsere Haut trocknet unter der Maske super schnell aus, da wir hier auch ordentlich schwitzen. Vor allem bei Brillenträger kann es rund um das Nasenplättchen zu austrocknenden Reibungen, unschönen Rötungen oder offene Stellen kommen. Also lautet die Devise: Cremen, cremen und nochmals cremen! So schützt du deine Haut – nicht nur unter der Maske!

2. Ein Tuch für unterwegs

Du bist unterwegs und zack: Deine Brille gibt es nun in Nebel-Optik? Das praktische Foogy-Tuch, das du bei Fielmann kaufen kannst, hilft dir zuverlässige zehn Stunden lang gegen das Beschlagen von Brillen. Das Beste daran? Du brauchst keine zusätzliche Flüssigkeit und es kann über 200 Mal verwendet werden. So bist du jederzeit ready to Go und kannst trotz Maske den Durchblick behalten! 😉

Pro-Tipp: Auch total praktisch für Skibrillen oder Kameralinsen.

Bild: Fielmann

3. Cooler Trend für alle Fälle

Brillenketten waren vor allem im Sommer ein wahres IT-Piece! Doch auch im Winter können wir Brillenträger dieses Trendteil gekonnt nutzen: Diesmal aber nicht für unsere Brillen, sondern für die FFP2-Maske! Hängt man diese nämlich an eine Brillenkette, fällt sie uns beim Zurechtrücken seltener auf den Boden und das Brille-Maske-Chaos bleibt aus. Ein wahrer Retter in der Not!

4. Happy hair, don’t care

Grrrrr! Kaum setzt man die Maske auf, verheddern sich die Haare wirklich IMMER entweder mit der Brille oder es eskaliert im kompletten Chaos. Mit Mütze, Schal und eventuell auch noch Kopfhörern im Ohr ist das Drama perfekt. Deshalb der Tipp von uns: Bei längeren Haaren immer ein Zopfgummi parat haben – so vermeidest du lästige Knoten und musst dich nicht stundenlang wieder selbst aus der misslichen Lage befreien.

5. Ein Knoten gegen Knoten

Klingt komisch, hilft aber wirklich: Wenn du hinter den Ohren jeweils die Maske knotest, sitzt diese enger. Somit ist die Gefahr um Einiges kleiner, sich komplett zu verheddern und ganz nebenbei beschlägt die Brille auch weniger als bei einer locker sitzenden Maske. Try it!

