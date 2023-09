In den Irrgärten der Liebe können die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aufeinander treffen, und manchmal entsteht dabei ein Feuerwerk der Emotionen. Unter den zwölf astrologischen Sternzeichen gibt es jedoch einige, die aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften eine Neigung zu toxischem Verhalten in Beziehungen haben könnten.

Welche Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Skorpion

Mit ihrer intensiven Art können Skorpione leidenschaftlich lieben, aber auch recht schnell eifersüchtig werden. Und das lassen sie ihr Gegenüber auch gerne mal in einer Beziehung oder beim Dating spüren. Doch auch ihr Bedürfnis nach Kontrolle und ihre Neigung, Dinge tiefgründig zu analysieren, könnten zu ungesunden Spannungen führen.

Waage

Ja, welch Überraschung, auch die Waagen können ein toxisches Verhalten entwickeln. Sie legen großen Wert auf Harmonie und Gleichgewicht, was an sich positiv ist. Allerdings können sie auch Konflikten aus dem Weg gehen, um die Ruhe zu bewahren, selbst wenn Probleme ungelöst bleiben. Dies kann zu einem aufgestauten Ärger führen, der irgendwann akut herausmuss. Dann heißt es: besser in Deckung gehen!

Stier

Stiere sind bekannt für ihre Sturheit und ihren Widerstand gegen Veränderungen. Dies kann in Beziehungen zu Problemen und Missverständnissen führen, insbesondere wenn Kompromisse erforderlich sind. Aber auch beim Thema Vertrauen hackt es manchmal. Ihr Bedürfnis nach Kontrolle kann in manchen Fällen sogar etwas aus dem Ruder laufen.

Zwillinge

Zwillinge sind zwar gesellig und unterhaltsam, aber ihre Neigung zu Unbeständigkeit und Abenteuer kann dazu führen, dass sie Schwierigkeiten haben, tiefe emotionale Verbindungen herzustellen. Ihr flatterhaftes Verhalten und ihr launenhaftes Wesen können bei ihren Partnern und Partnerinnen Unsicherheiten verursachen. Außerdem kann diese Sprunghaftigkeit der Zwillinge auf Dauer ganz schön mühsam für ihre Liebsten werden.