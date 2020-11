Spätestens seit ihrer Performance im Oscar-prämierten Film “A Star is Born” wissen wir, dass Lady Gaga eine fabelhafte Schauspielerin ist. Jetzt hat sie eine neue Möglichkeit, uns zu begeistern. Denn sie soll neben Brad Pitt und vielen anderen Stars aus Hollywood, für den neuen Action-Thriller “Bullet Train” vor der Kamera stehen.

Regie führen soll David Leitch, der unter anderem für Filme wie “John Wick” und “Deadpool 2” bekannt ist.

Lady Gaga ergattert neue Filmrolle

Die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga soll eine weitere Filmrolle ergattert haben. Offenbar spielt die 34-Jährige einen Part im neuen Action-Thriller “Bullet Train”. Auch Hollywood-Star Brad Pitt soll einer der Hauptrollen spielen. Neben ihm und Lady Gaga sind noch weitere Superstars zu sehen. Etwa Zazie Beetz, die man aus “Deadpool 2” kennt, Michael Shannon, der im ebenfalls Star-besetzten Film “Knives Out” spielte und Aaron Taylor-Johnson, aus “Kick-Ass” bekannt.

Aber auch Logan Lerman (“Percy Jackson: Sea of Monsters”), Brian Tyree Henry (“Widows”) und der “Kissing Booth”-Star Joey King, sollen mit von der Partie sein. Welche Rollen sie dabei spielen, haben die Produzenten aber noch nicht verraten, wie auch das Branchenmagazin Deadline berichtet.

Darum geht’s in “Bullet Train”

Der neue Film von Star-Regisseur David Leitch (“Deadpool 2”, “John Wick”) ist ein echter Action-Thriller. Die Handlung spielt in einem Zug, in dem sich fünf Auftragskiller befinden, die voneinander nichts wissen. Doch schon bald sollen sie erkennen, dass sie allesamt dasselbe Ziel haben. Welches das ist, bleibt aber noch geheim. Die Geschichte basiert übrigens auf dem Roman “Maria Beetle” des japanischen Schriftstellers Kōtarō Isaka.

Nicht die einzige Rolle für Lady Gaga

Neben ihrer mehr als erfolgreichen Gesangs- und Beautykarriere, gelang es Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefanie Germanotta heißt, uns auch mit ihren Schauspielkünsten zu überzeugen. Bevor sie 2018 zusammen mit Bradley Cooper die Hauptrolle in dem preisgekrönten Film “A Star is Born” spielte, war sie mehrmals in der Erfolgsserie “American Horror Story” zu sehen.

Das neue Jahr dürfte für die 34-Jährige gut laufen, denn neben “Bullet Train” soll sie sich für einen weiteren Film verpflichtet haben. Offenbar zählt sie auch zur Besetzung des neuen Films von Ridley Scott (“Blade Runner”, “Prometheus”), der die Geschichte der Luxus-Marke “Gucci” im gleichnamigen Streifen auf die Leinwand bringen möchte. Darin soll sie in die Rolle von Patrizia Reggiani, der Ex-Frau von Maurizio Gucci schlüpfen. Zum Cast zählen auch Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto und Adam Driver.