Quelle: Earl Gibson III/Getty Images Entertainment/Getty Images Isaiah Washington: Washington, der in der Serie Grey's Anatomy Preston Burke spielt, musste zwar nicht sterben – aber gehen. Er soll seinen homosexuellen Kollegen T.R. Knight (O’Malley) als "faggot" beschimpft haben.

Quelle: Michael Buckner/Getty Images Entertainment/Getty Images

Charlie Sheen: Lange konnte der Two And A Half Men-Liebling mit seinen Drogen- Alkohol- und Sex-Exzessen über die Stränge schlagen. Doch als er in einem Interview über die Produzenten der Serie herzog, war Schluss!