Weihnachten ist vorbei und der dritte Lockdown hat begonnen. Jetzt ist die richtige Zeit, um sich auf der Couch mal zu entspannen und sich nicht mehr wegzubewegen, zumindest für manche Sternzeichen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen bewegen sich die nächsten Tage nicht mehr von der Couch:

Krebs

Der Krebs ist der geborene Chiller. Mit Stress oder Streitereien kann er sowieso nicht besonders gut umgehen. Besonders Weihnachten macht ihm dann viel zu schaffen, denn Essen vorbereiten und den Baum schmücken sind ihm viel zu stressig. Deshalb genießt er die nächsten Tage, in denen er nichts vorhat und verbringt sie entspannt auf der Couch.

Fische

Fische lieben es vor sich hinzuträumen und verbringen manchmal ganze Tage in ihren Traumwelten. Zu Weihnachten ist dann natürlich immer ein guter Roman unterm Christbaum. Die nächsten Tage verbringen Fische jetzt auf der Couch und tauchen in die Welt der Bücher ein. Ein Problem wird das erst, wenn sie wieder zurück in die Realität müssen, denn das wollen sie auf keinen Fall.

Stier

Der Stier liebt Familienfeste und vor allem Weihnachten. Deshalb macht er sich auch jedes Jahr aufs Neue viel Mühe und bereitet alles bis ins kleinste Detail vor. Doch sobald der Stress vorbei, alle Geschenke ausgepackt und das Essen geschmeckt hat, ist es Zeit für ihn zu chillen. Da ergibt es sich gut, dass die Couch so bequem ist, denn von Netflix kann sich der Stier in den nächsten Tagen nicht mehr wegreisen.