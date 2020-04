In den meisten Ländern gilt aufgrund der weltweiten Coronakrise eine Schutzmaskenpflicht. Da die Masken allerdings immer mehr zur Mangelware werden, fragen sich viele, ob sie die Atemmasken wiederverwenden können. US-amerikanische Forscher haben die Schutzmasken kurzerhand zur Sterilisation in eine Mikrowelle gesteckt.

Dennoch warnen Experten davor, die Masken mehrmals zu verwenden.

Kann ich meine Schutzmaske in der Mikrowelle sterilisieren?

Mittlerweile gibt es fast auf der ganzen Welt Maßnahmen, um andere vor dem gefährlichen Covid-19-Virus zu schützen. Dazu zählt auch das Tragen einer Schutzmaske beim Einkaufen oder Öffis fahren. Dass die Masken dadurch Mangelware sind, ist keine große Überraschung. Viele Menschen fragen sich daher, ob sie die Atemmasken nicht einfach wiederverwenden können.

Was man über das Coronavirus weiß: Hitze verträgt es nicht. Bei Temperaturen über 60 Grad stirbt es ab. Viele spielen daher schon mit dem Gedanken, ihre Masken einfach in den Ofen oder in die Mikrowelle zu legen und zu erhitzen. Das haben sich auch US-amerikanische Forscher gedacht. Sie haben Atemmasken mit der Außenseite nach unten auf zwei Gefäße mit jeweils 50 Milliliter lauwarmem Wasser in eine Mikrowelle gelegt. Dann haben sie die Masken zwei Minuten bei 750 Watt erhitzt, das Leitungswasser hat dadurch Wasserdampf erzeugt, dieser wiederrum hat die Masken dann gereinigt. Wichtig war auch, dass die Filterwirkung durch den Vorgang nicht geschwächt wurde.

Schutzmaskenhersteller bestätigt Wirkung

Der US-amerikanische Multitechnologiekonzern 3M, einer der größten Schutzmaskenhersteller, bestätigte mit eigenen Tests, dass man die Masken mittels Wasserdampf in einer Mikrowelle sterilisieren kann. Doch auch seitens des Unternehmens kommt der dringende Appell, die Atemschutzmasken nicht mehrmals zu verwenden.