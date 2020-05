Wir glauben ganz fest an sie – die große Liebe – und sind davon überzeugt, dass jeder suchende Topf da draußen seinen liebevollen Deckel finden wird. Neben den flatternden Schmetterlingen haben wir ein paar Anzeichen für euch zusammengetragen die eindeutig zeigen, dass ihr füreinander gemacht seid. Love is in the air 💕

1. Ihr seid beste Freunde

Klingt kitschig? Vielleicht, für uns ist es aber der schönste Liebesbeweis. Egal ob man einen besonders guten oder schlechten Tag hatte, man nicht weiß was man anziehen soll, Bock auf einen spontanen Roadtrip hat, gerade Tränen bei einem grandiosen Meme gelacht hat oder laut singend durch die Wohnung tanzt – am liebsten teilen wir all das und die diversen Facetten von uns mit unserem Partner. Als bester Freund schätzt man all diese liebevollen Kleinigkeiten am anderen und hilft ihm so dabei, zu seiner eigenen besten Version zu werden.

2. Werte und Moralvorstellungen sind euch wichtig

Es gibt für euch beide klare Vorstellungen von Moral. Dazu gehört, dass niemand von euch alleine eure Lieblingssendung heimlich weiterbinged. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und außerdem macht's gemeinsam einfach viel mehr Spaß.

Das neue Sky Original: Devils © Sky

3. Ihr vertraut einander bedingungslos

Vertrauen gehört zu den wichtigsten Bausteinen einer Beziehung. Ohne geht’s nicht. Ihr vertraut eurem Partner blind – nicht aus Naivität heraus, sondern aus vollster Überzeugung. Selbst in den unsichersten Momenten könnt ihr euch auf den anderen verlassen und seid füreinander da. Zum Vertrauen gehören ebenfalls wichtige Säulen wie Ehrlichkeit, Kommunikation und Akzeptanz. Eine Beziehung und die Vertrauensbasis kann dann wachsen, wenn man gemeinsam an Problemen arbeitet und offen miteinander über Gefühle und Ängste spricht.

4. Eure Lebensziele sind ähnlich

Gegensätze ziehen sich an oder doch eher Gleich und Gleich gesellt sich gern? In jedem Fall sollten eure Vorstellung über die gemeinsame Zukunft in eine ähnliche Richtung gehen, denn man kann nichts zusammenfügen, was nicht zusammenpasst. Das bedeutet aber nicht, dass man seine persönlichen Ziele vollkommen aufgeben muss. Auch hier sind ehrliche Gespräche der Schlüssel zu Klarheit und gemeinsamen Glück.

5. Ihr funktioniert als Team und alleine

In einer starken Partnerschaft sollte jeder seine eigenen Interessen und Hobbys behalten und weiterhin pflegen. Das Gleiche gilt für Freundschaften – Abende mit den BFFs sollten kein Auslöser für Diskussionen, sondern für beide Seiten in einem angemessenen Rahmen vollkommen normal sein. Nichtsdestotrotz sind gemeinsame Aktivitäten, Abenteuer und Hobbys mit dem Partner wichtig, um euch zusammenzuschweißen und Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen. Inspiriert euch gegenseitig – die Hauptsache ist, dass ihr beide daran Freude habt und jedes Bedürfnis gleich viel Gehör bekommt.

