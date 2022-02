Die Gerüchteküche bei GNTM 2022 ist derzeit mächtig am Brodeln. Fans vermuten, dass beim nächsten GNTM-Shooting ganz besondere Gäste dabei sein werden. Denn Heidi postete ein verdächtiges Tanz-Video mit den heißen Elevator Boys von TikTok auf Instagram.

Dürfen sich die neuen Kandidatinnen bei der nächsten Challenge also auf die TikTok-Bekanntheiten freuen?

TikToks Elevator Boys bei GNTM 2022

Bei GNTM wurden wir dieses Jahr schon mit der ein oder anderen Überraschung konfrontiert und das, obwohl die zweite „GNTM“-Folge bisher noch nicht einmal zu sehen war. Die kommt nämlich erst heute Abend. Eine der Überraschungen, die wir meinen: Heidis selbstproduzierter Intro-Song „Chai Tea With Heidi“. Hätten wir uns das gern erspart? Vielleicht. Aber auch der rutschige Catwalk vergangene Woche hatte es in sich – wie die Mädels das nur überlebt haben? Wie wir ja alle wissen, hat Heidi einfach immer die besten Model-Challenges auf Lager. Nur so trennt ein Supermodel die Spreu vom Weizen.

Aber das ist nicht alles. Eingefleischte „GNTM“-Watcher wissen ganz genau, dass die Model-Mama immer am Puls der Zeit ist. Instagram ist nämlich nicht mehr die einzige wichtige Social Media Plattform. Wie es scheint, kehrt nun auch TikTok in die heiligen Hallen von „Germany’s Next Topmodel“ ein. Zumindest vermuten das die „GNTM“-Fans. Heidi postete nämlich am Mittwoch ein Foto und Tanz-Video zu Heidis Song mit den Elevator-Boys.

Model-Challenge mit den Elevator Boys?

Die haben nämlich inzwischen gemeinsam schon um die 17 Millionen Follower auf TikTok – es könnte also kaum besser zur 17. Staffel passen. Bis jetzt gibt es noch kein offizielles Statement dazu. Weder von den Elevator Boys noch von Heidi.

Doch wir glauben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir Tim Schäker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown bei der nächsten Challenge der angehenden Models zu sehen bekommen. Wie die Model-Challenge genau aussehen wird, ist derweil noch ein streng gehütetes Geheimnis. Um zu wissen, was Heidis Kandidatinnen erwartet, müssen wir noch bis heute Abend ausharren.