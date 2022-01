Jap, richtig gelesen! Heidi Klum UND Snoop Dog singen gemeinsam den Titelsong für die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel„. Der Name des Songs: „Chai Tea with Heidi“.

„Entweder, der Song gefällt – oder nicht“, verrät Heidi Klum in einem Interview.

Heidi Klum und Snoop Dog veröffentlichen Song

Eine Kombination, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätten: Topmodel Heidi Klum und Toprapper Snoop Dog haben einen gemeinsamen Song! Und der dient nicht nur dazu, dass er möglichst bald die weltweiten Charts stürmt, sondern auch als Titelsong für die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. (Waaaas, „Tokio Hotel“ ist diesmal NICHT zu hören?!?). Aber keine Sorge, in gewisser Weise ist „Tokio Hotel“, die Band von Heidi Klums Mann sowie ihrem Schwager, doch vertreten.

Denn Tom Kaulitz hat den Song mit dem einschlägigen Titel „Chai Tea With Heidi“ produziert. Und was sagt die Model-Mama selbst über den angehenden Hit? „Ich liebe den Song einfach, weil er so happy ist und man direkt Lust bekommt zu tanzen!“ Auf Instagram teilt die 48-Jährige bereits einen kurzen Clip davon.

Jetzt sind wir ehrlicherweise wirklich SEHR gespannt, wie der Song klingt. Schon jetzt verrät Heidi: „Der Song ist ein Electronic Dance Track. Es hat mir so viel Spaß gemacht ihn gemeinsam mit Snoop Dogg aufzunehmen. Ich singe schon mein ganzes Leben gerne und nun mit ‚The Godfather of Rap‘ einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben.“

„Hätte auch Helene Fischer werden können“

Doch das ist nicht der erste Song, den Heidi Klum veröffentlicht hat. 2006 erschien die Weihnachtssingle „Wonderland“. Im Bild-Interview verrät das Model, dass sie sich keine großen Gedanken darüber mache, wie gut das neue Lied mit Snoop Dog schlussendlich ankommt. „Entweder, der Song gefällt – oder nicht. Ich brachte das Projekt ins Rollen. Am Ende des Tages hätte jede Frau das Lied singen können. Hätte auch Snoop Dogg featuring Helene Fischer werden können.“

Und auch ihr Gesangstalent betrachtet sie ganz nüchtern: „Ich weiß: Ich habe eine Stimme, die man sehr gut erkennen kann. Ich werde des Öfteren nachgeäfft und meine Stimme wird als sehr piepsig oder hoch beschrieben. Aber eventuell war das bei diesem Song von Vorteil“, so Heidi. Noch am Donnerstag unserer Zeit (13.01.2022) soll der ganze Song veröffentlicht werden. Aber spätestens am 3. Februar, wenn die 17. Staffel von „GNTM“ startet, werden wir das Duett hören.