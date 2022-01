Fans von Adam Sandler wurde letzte Woche ganz schön Angst eingejagt. Auf TikTok ging nämlich ein Video viral, das behauptete, der Komiker sei tot. Das Video kursiert seit November auf der Plattform.

Doch es gibt kein Grund zur Sorge. Der 55-Jährige ist wohlauf und am Leben.

Bei den Fans des Schauspielers ist diese Woche regelrechte Panik ausgebrochen. Grund dafür ist ein schon seit November kursierendes Video auf TikTok über den Tod des 55-Jährigen. Das originale Video ist zwar nicht mehr zu finden, doch es ist klar, dass es sich beim Video um einen absichtlichen Scherz handelte. Dieser ist aber offensichtlich nach hinten losgegangen. Denn mittlerweile kursiert es schon in vielen unterschiedlichen Formen auf unterschiedlichen Accounts der Video-Plattform und verunsichert die Fans des Comedians.

In dem ursprünglichen Clip wird nämlich behauptet, der 55-jährige Darsteller sei ertrunken und als Eilmeldung präsentiert. Viele Viewers des Video hielten die vermeintliche Nachricht für sehr glaubwürdig und gerieten in Panik.

Der Creator des Originals kommentierte später unter seinem Video, dass dies nur „ein kranker Scherz“ gewesen sei und löschte seinen Beitrag. Der Schaden war aber schon angerichtet. Denn der düstere Clip kursiert inzwischen auch auf anderen Accounts auf der Plattform und erschreckt Adam Sandlers Fans erneut, die noch nichts von den Fakenews und dem viralen Clip mitbekommen hatten. Die Nutzer der Plattform waren sogar so sehr verunsichert, dass sie sich gegenseitig Beweise liefern mussten, dass Adam nicht tot sei.

i told my roommate i’d never cry over a celeb death.. BUT Adam Sandler!!!! i don’t wanna live to see that day😖

Aus Angst schrieben Fans den Schauspieler sogar auf anderen Plattformen wie Twitter an und markierten ihn in Tweets, um ein Lebenszeichen von ihm zu bekommen. Es gibt aber keinen Grund zur Sorge, denn Adam ist gesund und wohlauf.

@AdamSandler hey , You okay?

There’s an tik tok going around saying you are dead. If so, That’s really sad bc you are are a great actor and I love watching movies that you star in