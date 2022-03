Die Netflix-Serie „Lupin“ zählt zu den beliebtesten Shows der Streaming-Plattform. Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel kam es jedoch zu einem brutalen Raubüberfall. Jetzt hat die Polizei die ersten Verdächtigen verhaftet.

Insgesamt sucht die Polizei nach 20 Verdächtigen.

„Lupin“: Crew mit Feuerwerkskörpern attackiert

Da hat wohl jemand die Serie zu ernst genommen. Denn auf dem Set von „Lupin“ – der Netflix-Show über einen französischen Meisterdieb – kam es vergangenen Monat zu einem Raubüberfall. Im Gegensatz zu den präzisen und diskret ausgeführten Überfällen der Serie gingen die Verdächtigen am Set in Frankreich jedoch deutlich brutaler vor.

Am helllichten Tag stürmten sie das Set und attackierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Feuerwerkskörpern, um für ausreichend Ablenkung zu sorgen. Anschließend stahlen sie Ausrüstung und Equipment im Wert von 300.000 Euro.

Auch Hauptdarsteller Omar Sy soll zum Zeitpunkt des Überfalls am Set gewesen sein. Verletzt wurde jedoch zum Glück niemand. Durch den entstandenen Schaden mussten die Dreharbeiten jedoch kurzzeitig unterbrochen werden.

Sieben Verdächtige verhaftet

Insgesamt ging die Polizei von 20 Personen aus, die das Set überfallen haben. Erste Ermittlungen konnten bereits sieben Verdächtige ausfindig machen und verhaften. Die sieben beschuldigten sind zwischen 13 und 21 Jahre alt. Die meisten von ihnen sind bereits vorbestraft. Drei der Verdächtigen sind deshalb in Untersuchungshaft, die vier weiteren stehen unter richterlicher Aufsicht.

Bei der Festnahme der sieben Beschuldigten wurden bereits erste Teile des gestohlenen Equipments wieder gefunden, sowie eine Schrotflinte. Während die Polizei jetzt nach den restlichen Verdächtigen sucht, droht den sieben Personen in Gewahrsam eine Verurteilung wegen bewaffneten Raubüberfalls als Teil einer organisierten Bande sowie Hehlerei.

Es ist übrigens nicht der einzige Fall, in dem ein Netflix-Set ausgeraubt wurde. Nur einen Tag vor dem Zwischenfall in Frankreich kam es bei den Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von „The Crown“ in Großbritannien zu einem Diebstahl. Insgesamt wurden Schmuck und Requisiten im Wert von rund 180.000 Euro gestohlen.