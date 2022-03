In der vergangenen Woche sorgte ein Promi-Duo für eine brodelnde Gerüchteküche. Denn viele waren sich sicher: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar! Nachdem sie knutschend erwischt wurden, äußern sich die zwei jetzt zu den Gerüchten.

Und klären in einem Interview auf!

Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar

Erst vor kurzem sahen wir Jenny Elvers noch in „Prominent getrennt“ an der Seite ihres Ex-Freundes Alex Jolig. Die Show zeigte zwar, dass die beiden noch ein gutes Verhältnis zueinander haben, für ein Liebescomeback reichte es aber nicht.

Doch so wie es aussieht, hat Jenny Elvers in einem anderen TV-Format eine neue Liebe gefunden. Denn vergangene Woche tauchten Turtel-Fotos von ihr und Marc Terenzi auf. Die Gerüchteküche brodelte schnell und viele wollten wissen, wie es zu diesem Paar kam.

In einem Interview mit „RTL“ gestehen die beiden jetzt: Die Gerüchte sind wahr – Jenny und Marc sind ein Paar. Gefunkt hat es bereits Anfang des Jahres bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Reality-Stars“ in Thailand; was jedoch nicht ihr erstes Aufeinandertreffen war. „Wir kennen uns tatsächlich schon lange. Wir kennen uns seit 2016“, erzählt Jenny Elvers.

„Wir haben uns gefunden, aber nicht gesucht.“

Doch obwohl die beiden schon länger zusammen sind, wollten sie es zu Beginn geheim halten. „Wir konnten das zum Glück jetzt über Wochen geheim halten, was ganz wichtig ist“, erklärt sie. Denn nachdem beide in der Vergangenheit recht öffentliche Beziehungen hatten, wollten sie erst einmal schauen, wohin diese neue Beziehung führt, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen.

Doch jetzt seien sie für diesen Schritt bereit. Denn so wie es aussieht meinen es die beiden ernst. Sie kennen mittlerweile jeweils die Familie des anderen; Jenny kennt Marcs Tochter und Marc durfte auch schon Jennys Sohn treffen. „Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Sie hatte auch eine schwierige Zeit wie ich“, erklärt Marc. „Wir haben uns gefunden, aber nicht gesucht.“

Wohin die Beziehung der zwei in Zukunft führt, wissen sie noch nicht; doch eines will Jenny Elvers klarstellen: „Ich lebe im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in 2-3 Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an.“