Es gibt sie immer: Diese Personen, denen einfach immer alles zu gelingen scheint. Das liegt unter anderem an unserer Lebenseinstellung und in weiterer Folge natürlich auch an unserer Persönlichkeit, die mit unserem Sternzeichen zusammenhängt.

Diese Tierkreiszeichen scheinen, in allem das sie tun, Glück zu haben.

Wassermann

Durch seine ausgewogenen und ausgeglichene Art scheint der Wassermann einfach immer jede günstige Gelegenheit zu erkennen. Dadurch kann er jede Chance nutzen. Das wirkt oft so als hätte das Sternzeichen besonders viel Glück. Dabei nutzt er einfach nur den Moment und überlegt nicht immer wieder hin und her bevor er sich entscheidet.

Stier

Jeder ist seines Glückes Schmied, das Sprichwort kennen wir alle. Das trifft besonders auf den Stier zu. Denn er sorgt eben auch selbst dafür, dass das Glück ihn findet. Dafür lässt er sich nichts schenken, sondern ihm ist bewusst, dass ihm ohne seine Initiative nichts in den Schoß fällt. Das mag für die meisten so wirken als wäre er der Glückspilz schlechthin.

Löwe

Dem Löwen sagt man nach, er wäre von Natur aus sehr selbstbewusst und dominant. Er tut sich in jeder Gruppe als Gruppenleiter hervor, was ihm viele Vorteile bringt. Denn auf diese Weise besitzt er nun mal ein großes Netzwerk, das ihm nicht nur privat, sondern auch im Beruf große Vorteile bringt. Für alle anderen scheint es so, als wäre der Löwe immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dabei ist er nur sehr fleißig und engagiert.