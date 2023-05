Eine verdrängte Schwangerschaft ist ein seltenes Phänomen, bei dem Frauen bis zur fortgeschrittenen Schwangerschaft nicht wissen, dass sie überhaupt ein Kind erwarten. Ein ziemlicher Schock, von dem jetzt eine Frau auf TikTok erzählt.

Mit ihrer Geschichte geht sie derzeit viral.

Verdrängte Schwangerschaft: Frau erfährt erst bei Geburt, dass sie schwanger ist

Kaylas Geschichte ist wohl mit den wenigsten Storys von werdenden Müttern zu vergleichen. Denn als die 20-Jährige im November 2021 ins Krankenhaus geht, ahnt sie nicht, dass sie schon Augenblicke später ihr eigenes Kind in den Armen halten wird. Kayla eilt damals gemeinsam mit ihrer Mutter in die Notaufnahme, weil sie extreme Unterleibsschmerzen hat. „Ich hatte starke Blutungen und wusste nicht, was ich tun sollte“, erinnert sich die Frau in einem TikTok-Video. Periodenkrämpfe können es aber nicht sein, ist sie sich sicher. Denn ihre Periode ist schon seit zwei Tagen vorbei.

Doch die Schmerzen werden einfach nicht besser und werden sogar so schlimm, dass sich die junge Frau kaum mehr bewegen kann. Vor Ort sollen deshalb einige Verletzungen und Erkrankungen ausgeschlossen werden. Die Ärzte untersuchen die 20-Jährige unter anderem auf einen Leistenbruch, Eierstockzysten und eine Blinddarmentzündung. Doch alles ist ohne Ergebnis. Als die Ärzte dann schließlich einen Ultraschall machen, folgt der Schock! „Meine Mutter sah etwas bekanntes“, so Kayla. „Es sah aus wie kleine Füße!“

„Ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben“

Eine Vermutung, die sich kurze Zeit später bestätigt. Denn Kayla steckt mitten in der Geburt ihres ersten Kindes – ohne jemals überhaupt gewusst zu haben, dass sie schwanger ist. Kayla hat also eine verdrängte Schwangerschaft oder auch cryptic pregnancy. Das passiert, wenn Frauen bis zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Schwangerschaft oder im Extremfall sogar erst bis zur Geburt überhaupt nicht wissen, dass sie ein Kind erwarten. Ein extrem seltenes Phänomen, das aber für die ein oder andere kuriose Nachrichtenstory sorgt. Wie etwa bei Kayla. Denn zu dem Zeitpunkt, als sie im Krankenhaus ist, kommt schon das Köpfchen heraus, erzählt sie. Und nur 15 Minuten später ist Kaylas Tochter Madi da.

Ein ziemlicher Schock für die junge Frau. In dem Video betont sie, dass sie absolut keine Symptome oder Anzeichen mitbekommen hatte. „Während meiner sogenannten Schwangerschaft hatte ich 30 Pfund (ca. 14 kg) abgenommen, war so flach wie noch nie und hatte jeden Monat meine Periode“, so die junge Frau. Madi kam übrigens vollkommen gesund zur Welt und während Kayla sich mit der neuen Situation anfreundet, unterstützt sie ihre Familie mit den Vorbereitungen für ihr Baby. „Als ich heimkam, war das Haus vollkommen vorbereitet“, schwärmt sie.

Heute betont Kayla, dass sich ihr Leben in diesen 15 Minuten der Überraschungs-Geburt „zum besseren“ veränderte und betont, wie happy sie mit ihrer Tochter ist: „Ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben und weiß, dass ich dafür bestimmt war, eine Mutter zu sein.“

Ähnliche Erfahrungen in den Kommentaren

In den Kommentaren von Kaylas Video finden sich zahlreiche Frauen, die jetzt scheinbar eine neue Angst im Leben dazugewonnen haben. Viele sind schockiert, dass man eine Schwangerschaft so lange nicht bemerken kann. Doch unter den Kommentaren sind auch Userinnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. „Meine Niereninfektion ist jetzt vier Jahre alt und mein bester Freund fürs Leben“, kommentiert etwa eine Userin. Andere betonen währenddessen, dass sie selbst das Ergebnis einer verdrängten Schwangerschaft sind.

Mit ihrer Geschichte hat Kayla aber nicht nur Menschen mit gleichen Erfahrungen eine

Plattform gegeben, sondern auch einen viralen Hit geschafft. Denn ihr Video hat mittlerweile mehr als acht Millionen Aufrufe und ihre Geschichte wird online tausendfach geteilt!