Falls ihr euch fragt, welcher Song an eurem Geburtstag die Charts beherrscht hat und sich eure Eltern (vor Aufregung) auch nicht mehr daran erinnern können, dann kann euch das Online-Tool This Day In Music weiterhelfen. Es zeigt, welcher Song in Deutschland, Amerika, Großbritannien, Australien und Kanada auf Platz 1 war. Doch nicht nur Geburtstage, auch besondere Ereignisse in eurem Leben – wie etwa der Tag eures ersten Kusses – bekommen so ein eigenes Lied.