Spannende Neuigkeiten von The Weeknd. Seinen Künstlernamen will der Musiker nun endgültig hinter sich lassen. Der Schauspieler und Sänger setzt künftig wohl auf seinen echten Namen Abel Tesfaye.

Auf seinem Instagram-Account ist er nun bereits unter seinem Geburtsnamen zu finden.

The Weeknd will seinen Namen ändern

Mit Hits wie „Blinding Lights“, „Starboy“ oder „Can‘t Feel My Face“ wurde The Weeknd zum absoluten Weltstar. Doch künftig soll The Weeknd Geschichte sein. Zumindest sein Künstlername. In einem Interview erklärt der Sänger nun nämlich, dass er bereit sei, das Kapitel rund um The Weeknd zu beenden. Er will künftig wohl stattdessen auf seinen echten Namen setzen.

Der erfolgreiche Musiker kam 1990 als Abel Makkonen Tesfaye auf die Welt. Dass er künftig auf seinen Geburts- statt auf seinem Künstlernamen setzen will, hatte er bereits in der Vergangenheit angedeutet. In einem neuen Interview mit dem W Magazine erklärt er nun, dass er sich gerade auf einem „kathartischen Weg“ befinde. Er sei langsam aber sicher bereit, sein altes Ich hinter sich zu lassen. Der 33-Jährige wird seinen Künstlernamen zwar nicht von heute auf morgen begraben, plant aber bereits sein Ende. „Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzustreifen und wiedergeboren zu werden“, betont er.

„Letztens Album als The Weeknd“

Er stellt aber auch klar, dass er dennoch weiterhin als Musikschaffender tätig sein will. „Ich werde immer noch Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich möchte The Weeknd trotzdem töten.“, so der Star. Der 33-Jährige spricht mit dem Magazin auch über sein kommendes Album, an dem er gerade arbeitet. „Das Album ist wahrscheinlich mein letztes Werk als The Weeknd. Das ist etwas, was ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann„, erklärt der kanadische Sänger seine Empfindungen. Und der Musiker lässt bereits Taten auf die Ankündigung folgen. Auf Instagram und Twitter änderte der „The Hills“-Interpret seinen User-Namen nun auf Abel Tesfaye.

Abel Tesfaye startet als Schauspieler durch

Die große Veränderung könnte wohl auch mit seiner Schauspieler-Karriere zu tun haben. Er selbst sagt, dass ihn die Rolle in der umstrittenen HBO-Serie „The Idol“ – die am 5. Juni erscheinen soll – in eine Art Sinnkrise gestürzt hat. In der Serie spielt er an der Seite von Lily-Rose Depp den zwielichtigen Nachtclub-Besitzer Tedros. „Es war hart, von einem Kopf zum anderen zu wechseln. Dann, nach dem Konzert, verlor ich meine Stimme. Es kam überhaupt keine Stimme heraus. Das ist noch nie passiert. Meine Theorie ist, dass ich das Singen vergessen habe, weil ich Tedros gespielt habe, eine Figur, die nicht singen kann.“ Es ist nicht Abels erste Schauspielerfahrung. Sein Schauspieldebüt hatte er bereits im Jahr 2019 in „Uncut Gems“. Im Netflix-Film spielte er sich an der Seite von Adam Sandler selbst.