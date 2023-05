Nein, das ist keine Geschichte aus einem Horrorfilm, sondern eine wahre Story aus dem Leben einer Influencerin. Die Spanierin hatte eine Knieoperation hinter sich, bei ihr der Meniskus entnommen wurde. Zur Feier des Tages verkochte sie ihn schließlich in Spaghetti Bolognese. Damit aber nicht genug. Denn anschließend aß sie die Knorpel-Pasta auch noch.

Damit wollte sie den entfernten Teil ihres Knies wieder mit ihrem Körper zusammenführen, wie sie erzählt.

Influencerin isst ihren eigenen Meniskus

Immer wieder hört man von Influencerinnen, die, sagen wir, etwas ungewöhnliche Dinge essen. Wie etwa Fledermäuse, Haie und jetzt eben auch Teile des eigenen Knies. Aber beginnen wir von vorne: die spanische Influencerin Paula Gonu ist mit ihren zwei Millionen Followern sehr erfolgreich. Ihr Content: Fashion, Beauty, Reisen und … Essen. Besonders mit Letzterem hat die 30-Jährige jetzt für Aufregung und gleichzeitig auch purem Ekel gesorgt.

Denn in einem Podcast-Interview („113“) erzählt die Spanierin, dass sie vor einiger Zeit ihren eigenen Meniskus verspeist habe. Bitte was?! Die Influencerin musste sich nämlich einer Knie-Operation unterziehen, bei der ihr dieser Knorpel entfernt wurde. Anschließend fragte sie der Chirurg, ob sie diesen Teil ihres Knies mitnehmen wollte. Paula antwortete mit „Ja“ und erhielt einen Becher, in dem ihr frisch herausgeschnittener Meniskus lag.

Doch damit nicht genug! Die Influencerin hatte einen spirituellen Plan, denn sie wollte den Knorpel essen. „Er gehört mir und ich muss ihn wieder mit meinem Körper zusammenführen“, verrät Paula im Podcast. Als ihr Freund etwas skeptisch auf den Vorschlag reagierte, antworte sie: „Warum denn nicht? Das wird mir schon nicht weh tun“. Dann kochte sie Spaghetti Bolognese und verkochte ihren Meniskus darin.

„Hat mir keine Superkräfte verliehen“

Bereits im November des vergangenen Jahres hat Paula diese unglaubliche Story auf TikTok geteilt. In dem Clip, den sich schon fast fünf Millionen Menschen angesehen haben, sieht man sogar, wie die 30-Jährige die „Spezial-Pasta“ verspeist. Dazu schreibt sie: „Es hat mir keine Superkräfte verliehen“. Ihre Follower können ihr Entsetzen nicht verbergen. Unzählige Kommentare fragen sich nur eines: „Warum?“. Eine andere Person hofft inständig, dass es „nur ein Witz“ ist, wie sie schreibt.

Ist das schon Kannibalismus?

Spanische Medien bezeichnen Paula, seit dem die Story kürzlich wieder aufgerollt wurde, als Kannibalin. Schließlich habe sie Menschenfleisch verspeist. Mittlerweile hat sich auch ein Professor für Neurochirurgie und Wirbelsäule an der Duke University School of Medicine, zu Wort gemeldet. „Die Motivation dahinter ist höchstwahrscheinlich nicht das Verlangen, menschliches Fleisch zu essen, sondern Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erhalten“, so Dr. Oren Gottfried gegenüber Gizmodo.

Dennoch rät er davon ab, Knorpel oder andere menschliche Körperteile zu essen. „Mir ist kein besonderer gesundheitlicher Nutzen bekannt und ich würde keine dieser Aktivitäten empfehlen“, so der Professor. In den meisten Krankenhäusern ist es aus gesundheitlichen Gründen ohnehin verboten, menschliches Gewebe, Knochen oder andere Körperteile mitzunehmen.