Es gibt News aus dem Privatleben von Lily-Rose Depp. Die Tochter von Johnny Depp ist wieder vergeben. Ihre neue Liebe macht die Schauspielerin selbst offiziell. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie nun nämlich ein inniges Foto mit der US-Rapperin 070 Shake.

Das Model und die Musikerin sind schon seit vier Monaten ein Paar.

Lily-Rose Depp ist mit Rapperin 070 Shake zusammen

Wenn es um ihr Privatleben geht, hält sich Lily-Rose Depp gerne bedeckt. „Der Wert der Privatsphäre wurde mir bereits in jungen Jahren vermittelt“, sagte sie dazu 2021 in der Drew Barrymores Talkshow. Doch nun gewährt die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Die 23-jährige Schauspielerin hat auf Instagram jetzt ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Lily-Rose ist nun mit der Rapperin 070 Shake zusammen und das sollen alle wissen. Das Model postete auf Instagram nämlich ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sich die beiden innig küssen. „Seit vier Monaten mein Schwarm“, schreibt Lily-Rose zu dem süßen Schnappschuss.

Bild: Instagram / @lilyrose_depp

Auch die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen übrigens Danielle Balbuena heißt, teilte auf ihrem Account ein Bild, auf dem die beiden Wange an Wange zu sehen sind. Schon im Februar heizten die zwei Stars die Gerüchteküche ordentlich an, als sie turtelnd bei der Pariser Fashion Week gesichtet wurden. Nun ist es also offiziell! Doch wer ist 070 Shake überhaupt? Kleiner Tipp: Wer sie nicht kennt, hat höchstwahrscheinlich aber schon mal einer ihrer Songs auf TikTok gehört.

Wer ist Lily-Roses neue Liebe?

070 Shake stammt aus dem US-Bundesstaat New Jersey, die Zahlen 070 gehen auf die ersten drei Ziffern der Postleitzahl ihrer Heimatstadt zurück. 2015 veröffentlichte die Rapperin ihren ersten eigenen Song. Mit dem Hit „Escapism“, das sie gemeinsam mit ihrer britischen Rap-Kollegin Raye aufgenommen hatte, gelang ihr erst kürzlich dann der internationale Durchbruch. Dafür verantwortlich ist unter anderem aber auch TikTok. Denn der Song wurde durch die Videoplattform ordentlich gepusht.

Lily-Rose Depp war mit Timothée Chalamet zusammen

Dass Lily-Rose so offen mit ihrem Liebesleben umgeht, ist nicht selbstverständlich. Offiziell war sie bis 2020 mit Schauspielkollege Timothée Chalamet zusammen. Timothée und Lily-Rose lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zu „The King“ kennen und lieben. Sie waren mehr als ein Jahr ein Paar, bevor sie sich im April 2020 dann trennten. Es machten zwar lange Zeit noch Spekulationen um ein Liebescomeback zwischen den Schauspiel-Stars die Runde, dennoch blieb es eher ruhig um das Privatleben der Schauspielerin.

Bis jetzt zumindest, nun scheint sie wieder glücklich verliebt zu sein. Aber auch was ihr Berufsleben angeht, gibt es Neuigkeiten: So ist Lily-Rose Depp ab 5. Juni an der Seite von Abel aka The Weeknd in der HBO-Serie „The Idol“ zu sehen.