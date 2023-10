Das Jahr 2023 ist zwar noch nicht zu Ende, doch manchen Sternzeichen könnte in diesem Jahr noch eine echte Überraschung in Sachen Liebe bevorstehen. Es kann gut passieren, dass ernsthafte Beziehungen plötzlich hinterfragt werden. Sogar eine Trennung steht im Raum.

Welche Tierkreiszeichen womöglich Herzschmerz bevorsteht, erfahrt ihr hier.

Fische

Fische sind einfühlsame und mitfühlende Menschen. Sie neigen aber auch dazu, sich manchmal von der Realität zu lösen. In den kommenden Wochen könnten einige Fische feststellen, dass sie in Beziehungen leben, die nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprechen. Und genau dies könnte zu Unzufriedenheit und emotionaler Entfremdung führen. Keine gute Basis für eine healthy relationship. Eine Trennung in diesem Jahr ist daher nicht ganz so unwahrscheinlich.

Wassermann

Auch vergebenen Wassermännern könnte 2023 tatsächlich noch eine Trennung bevorstehen. Sie sind ja dafür bekannt, ihre Freiheit über alles zu zelebrieren. Schon in den vergangenen Monaten fühlte sich dieses Sternzeichen innerlich etwas unruhig und nicht ganz erfüllt. In den kommenden Monaten könnte der Wassermann daher den Entschluss fassen, neu anzufangen und sich von seiner aktuellen Beziehung zu lösen. Sich zu trennen scheint für das Sternzeichen durchaus der beste Ausweg zu sein, denn es braucht wohl einfach wieder mehr Zeit für sich.

Skorpion

Auch die Skorpione müssen in den kommenden Monaten mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle rechnen. Während sie tiefe Verbindungen schätzen, können sie manchmal auch sehr eifersüchtig und besitzergreifend sein. Und genau diese Eigenschaften führen in den nächsten Wochen womöglich zu Konflikten und Streitereien mit dem Partner oder der Partnerin. Leider könnte das Kontrollbedürfnis der Skorpione noch in diesem Jahr das Liebes-Aus bedeutet.