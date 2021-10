Schon seit Monaten brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche Beziehung zwischen Channing Tatum und Zoë Kravitz. Nun wurden die beiden zum ersten Mal händchenhaltend in New York gesichtet.

Es ist das erste Mal, dass man die beiden so vertraut miteinander sieht.

Sind Channing Tatum und Zoë Kravitz offiziell ein Paar?

Die Gerüchte rund um eine Liebesbeziehung zwischen dem „Step Up“-Darsteller und der Schauspielerin wollen einfach nicht abreißen. Seit Monaten schon sieht man die beiden immer wieder gemeinsam durch New York spazieren. Kein Wunder also, dass die Augen der Öffentlichkeit besonders auf das vermeintliche Paar gerichtet sind. Jetzt tauchten die ersten Fotos auf, die darauf hindeuten, dass Channing und Zoë tatsächlich zusammen sind. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die beiden händchenhaltend ein Restaurant verlassen und im Anschluss Arm in Arm durch New Yorks Straßen spazieren. Bestätigt ist ihre Beziehung zwar immer noch nicht, doch die Schnappschüsse sind wohl recht eindeutig. Denn so vertraut sah man das Paar offiziell noch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Channing Tatum und Zoë Kravitz gemeinsam gesichtet wurden. So waren etwa beide bei der Met Gala im September am roten Teppich. Sie kamen zwar getrennt zu dem Fashion-Event, verließen die Gala dann aber zusammen.

Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten

Schon im Januar dieses Jahres verriet eine Quelle, dass zwischen dem „Magic-Mike“-Hauptdarsteller und der 32-Jährigen etwas läuft. „Zwischen Channing und Zoë ist mehr als nur eine Freundschaft. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander und haben Spaß“, erzählte der Insider dem E!News Magazin. Die Sache dürfte mittlerweile also schon richtig ernst sein. Vielleicht müssen wir nicht mehr lange auf ein offizielles Statement von der „Fantastische Tierwesen“-Darstellerin und dem 41-Jährigen warten. Ohne Zweifel gehören sie schon jetzt zu den heißesten Promi-Paaren. 😉