Wir lieben Blau! Kein Wunder, assoziieren wir doch mit der Farbe Ruhe und Geborgenheit. Die beliebte Farbe könnte aber schon bald zur Rarität werden. Und das hat vor allem mit Corona zu tun.

Warum Corona jetzt auch unsere Bluejeans bedroht.

Blaue Farbe kommt in der Natur sehr selten vor

Inzwischen machen sich auch die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar und sichtbar. Denn auch die Farbe Blau ist von den aktuellen Lieferengpässen bei Rohstoffen betroffen. Die Farbhersteller Akzo Nobel oder Sherwin-Williams sollen bereits Alarm schlagen. Die Herstellung von blauer Farbe gilt als schwierig. In der Natur findet man sie relativ selten. Denn während Farben aus rotem und gelben Ocker sowie Holzkohle schon seit 100.000 Jahren gewonnen werden, ist das bei blauer Farbe erst seit dem 6. Jahrhundert der Fall.

Die Babylonier und Ägypter gewannen blaue Pigmente durch den tiefblauen Lapislazuli Stein. Diese Produktion ist aber sehr aufwendig und teuer. Deshalb versuchte man relativ früh, die Farbe chemisch herzustellen. Und auch dieser Prozess gilt als komplex und fordert auch heute noch Wissenschaftler aller Welt heraus. Für die Herstellung der blauen Farbe braucht es jede Menge Chemikalien und Zusatzstoffe. Und an denen fehlt es derzeit. Zudem steigen die Rohstoffpreise. Wie CNN berichtet, spielt neben den Unterbrechungen in der Lieferkette auch die erhöhte Nachfrage eine Rolle.

Rohstoffkrise: Jetzt geht es der Farbe Blau an den Kragen

Durch abgesagte Reisen, Homeoffice, und Lockdown wurde das Eigenheim zum Zentrum des Wohlbefindens. Viele Leute investierten sehr viel Zeit in Sanierungsarbeiten und Umgestaltungen. Die Farbe Blau scheint dabei wohl besonders beliebt zu sein. Blau gilt als absoluter Spitzenreiter der Lieblingsfarbe bei Bevölkerungsumfragen in Europa und den USA. „Ruhe, Harmonie und Geborgenheit“ würden mit ihr assoziiert, begründete das Pantone Color Institute die Wahl von Classic Blue zur Farbe des Jahres 2020. Im Eigenheim werden wir also vorerst auf die Farbe verzichten müssen. Und auch Kleidungsstücke in Blau werden wir erst mal weniger zu Gesicht bekommen. Zum Glück bleibt uns noch der zumindest für uns blau aussehende Himmel! Der war aufgrund der fehlenden Kondensstreifen in der Corona-Zeit so blau wie nie.