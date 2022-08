Kim Gloss wurde im Juli zum zweiten Mal Mutter. Danach hielt sie ihre Follower mit regelmäßigen Updates rund um ihr süßes Töchterchen am Laufenden. Nur ein Detail sparte Kim bislang aus: und zwar den Namen! Doch nun lüftet die Influencerin endlich das Geheimnis und verrät, wie ihr Baby heißt.

Kleiner Tipp: Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat sich einen wirklich goldigen Namen für ihr Baby ausgesucht!

Kim Gloss: So heißt ihre Tochter

Kim Gloss schwebt im süßen Babyglück. Am 18. Juli sind sie und ihr Ehemann Alexander Beliaikin Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Seitdem hält die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Fans stets mit privaten Details zur Geburt und der Zeit danach auf dem Laufenden. So verriet sie bereits, dass sie sich für einen geplanten Kaiserschnitt entschied oder wie sie zum Stillen in der Öffentlichkeit steht. Nur wie ihr Töchterchen heißt, wollte Kim nicht verraten. Zumindest bis jetzt!

Auf Instagram postet sie jetzt das erste Familienporträt mit ihrem Mann und ihrer Kleinen. Dabei verrät die frühere „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin auch gleich, wie ihr süßes Töchterchen denn nun heißt. „Ich möchte mich einmal vorstellen – mein Name ist Golda“, kommentierte die Influencerin das Foto aus der Sicht des Babys.

Follower feiern Namen

Und ihre Follower? Die sind von den goldigen Namen ganz hin und weg. „Wunderschönes Bild von euch, toller Name“, schwärmt etwa eine Userin. Ein Fan kommentiert: „Ich finde, das hört sich total schön an – Golda, die Goldene“.

Aber auch Kims TV-Kolleginnen zeigen sich begeistert. So schreibt die deutsche Moderatorin Annika Lau unter dem Familienporträt: „Bezaubernd!!!! Und wunderschöner Name!“. Und auch Schauspielerin Anne-Sophie Briest findet: „Mega Name! Lieben wir!“

Kim Gloss hat bereits eine Tochter

Für Kim Gloss ist es bereits das zweite Kind. Tochter Amelia Stark hat sie aus der früheren Beziehung mit Rocco Stark. Die 29-jährige und Rocco hatten sich 2012 im RTL-Dschungelcamp kennengelernt, ihre Schwangerschaft anschließend vom Sender begleiten lassen und so wurde ihr Kind als das berühmte „erste Dschungelbaby“ bekannt. Kurz darauf folgte dann allerdings auch schon die Trennung der beiden.

Dann lernte Kim den Luxusautohändler Alexander Beliaikin kennen. Die beiden heirateten im August letzten Jahres ganz romantisch in Italiens Hauptstadt Rom. Auch Kims Mann Alexander hat bereits einen Sohn, der im ähnlichen Alter ist, wie Amelia. Baby Golda macht das Patchwork-Familienglück nun also perfekt!

Wie gefällt euch der Name Golda? Ich finde den Namen wunderschön! Naja, geht so …

Quiz Maker – powered by Riddle