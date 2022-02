Teresa Stadlober gewinnt bei Olympia 2022 für Österreich die allererste Medaille im Skiathlon. Erst am Mittwoch war sie in Peking angekommen und schon sorgt sie für einen historischen Auftakt bei den Olympischen Winterspielen. Noch nie holte sich eine österreichische Langläuferin eine Medaille.

Letzte Woche noch hatte sie einen positiven Coronatest.

Stadlober gewinnt bei Olympia 2022 erste Bronze-Medaille

Es ist eine historische Meisterleistung der 29-jährigen Salzburgerin. Die Salzburgerin holte nämlich die erste Olympia-Medaille als österreichische Langläuferin. Sie kam ohne große Erwartungen nach Peking. Denn noch vor einer Woche hatte sie einen positiven Coronatest. Aus diesem Grund sei sie auch erst am Mittwoch statt zehn Tage vorher nach Peking angereist. Somit hatte niemand mit einer Medaille gerechnet, auch sie selbst nicht.

„Ich bin so glücklich. Es war ein wirklich hartes Rennen, die Mädchen waren so stark. Ich hatte heute so viel Spaß, weil wir Seite an Seite gekämpft haben und ich habe Glück, dass ich auf dem Podium stehe. Es ist meine erste Medaille und es ist ein emotionaler Tag für mich“, so Stadlober nach ihrer historischen Leistung.

Die 29-Jährige kann ihr Glück kaum glauben

„Wenn du schon so lange dabei bist und so oft knapp dran warst, dann willst du es einmal schaffen. Und irgendwann muss es dir einmal aufgehen. Dass es heute aufgegangen ist, ist einfach ein Wahnsinn“, so die Athletin. Am Morgen des Rennens habe sie sich noch nicht so gut gefühlt. Der Zeitunterschied machte ihr zu schaffen. „Ich habe mit der Müdigkeit gekämpft. Der Vormittag ist für mich noch echt hart, aufzustehen und in die Gänge zu kommen“, erzählt Teresa.

Umso schöner also, dass der Erfolg so überraschend kam. Zuerst konnte sie ihr Glück nämlich kaum glauben. „Du kommst ins Ziel und freust dich, dann musst du das erst realisieren“, betont die euphorische Wintersportlerin.